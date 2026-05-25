Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni atama kararlarıyla Göç İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda önemli görev değişiklikleri yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar kapsamında birçok kurumda üst düzey değişikliklere gidildi.
Karara göre, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün görevden alındı. Göç İdaresi Başkanlığı görevine ise İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı getirildi.
Başkan Yardımcılığı görevine Murat Karakaya atanırken, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz atandı.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nda boş bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevine Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Balıkçılar getirildi. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ise Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Dairesi Başkanı Levent Yazıcı’nın atandığı açıklandı.
Karar kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda da görev değişikliği yapıldı. Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan görevden alınırken, yerine Elif Bağ atandı.