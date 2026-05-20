Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen milyonlarca adayın Mekke ve Medine’ye geçişleri sürerken, Kabe’de yoğunluğu azaltmak amacıyla bu yıl yeni uygulamalar devreye alındı. Suudi Arabistan yönetimi, hacı adaylarının yüzde 80’inin ülkeye giriş yaptığını açıkladı.

Bu yılki hac mevsiminde, hacı adayları kafilelerle her gün Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’ye intikal ediyorlar. Bir kısım hacı adayları, Arabistan’daki ziyaret ve konaklama dengesini sağlamak için ilk önce Medine-i Münevvere şehrine giderek Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ediyorlar. 3-5 gün arası Medine-i Münevvere’de konaklayan hacı adaylarının daha sonra Mekke-i Mükerreme’ye intikalleri sağlanıyor.

Kabe-i Muazzama da bu sene ilk defa, yoğunluk olan zamanlarda, plastik bariyerler ile Mültezem ve Hacer’ül Esved taşı ziyarete kapatılıyor. Beytullah’a yüz sürmek isteyenler de bariyerlerin olmadığı zamanlarda tavaflarını yaptıktan sonra diğer Müslümanları incitmeden bu hasretlerini gideriyorlar.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı hazırladı: Hacı adaylarına dijital hac uygulaması

1,7 MİLYON HACI ADAYI GELECEK

Gelecek olan yaklaşık 1,7 milyon hacı adayının Suudi Arabistan’a yüzde 80 oranında giriş yaptığı öğrenildi. Hac girişlerinin 22 Mayıs 2026 Cuma günü gece yarısına kadar tamamlanacağı açıklandı. Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Salman Al-Dossary ise yaptığı açıklamada, değişik ülkelerin 150 medya kuruluşundan 3 bine yakın gazetecinin de mübarek beldelerde görev yaptığını bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası