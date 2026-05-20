İstinafın şaibeli diploma kararının ardından CHP kulislerinde Ekrem İmamoğlu’nun adaylık ihtimalinin çok zayıfladığı, Mansur Yavaş isminin öne çıktığı konuşuluyor.

Berat Temiz / ANKARA - Yolsuzluk, rüşvet ve mutlak butlan tartışmalarının odağındaki CHP’de gündem yeniden Cumhurbaşkanı adaylığına çevrildi. Ekrem İmamoğlu’nun adaylık ihtimalinin zayıfladığına dikkat çeken parti kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Ben teknik direktörüm. Takımda iki forvet var” diye nitelendirdiği isimlerden biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylık için en güçlü isim olduğunu vurguladı.

CHP’de İmamoğlu defteri kapanıyor! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ibre Mansur Yavaş'a döndü

İMAMOĞLU’NUN ADAYLIK UMUDU KALMADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Balıkesir mitingi sırasında “İmamoğlu yerine adaylarımız olur” mesajı vermesi, Silivri’de görülen davalara katılımın azalması ve İstinaf’ın İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin başvurusunu reddetmesi, parti içinde İmamoğlu’nun adaylık umudunun kalmadığı yorumlarını beraberinde getirdi. İmamoğlu’nun avukatları, diploma dosyasını Danıştay’a taşımaya hazırlanırken, yüksek mahkemeden de farklı bir sonuç çıkmayacağı değerlendiriliyor.

İBRE YENİDEN MANSUR YAVAŞ’A DÖNDÜ

Bu gelişmeler sonucunda CHP’de ibrenin yeniden Mansur Yavaş’a döndüğü öğrenildi. Ekrem İmamoğlu’nun kendisini cezaevinde ziyaret eden bazı milletvekillerine Yavaş’ın adaylığını desteklediğini söylediği öne sürüldü. Özel, İmamoğlu ve Yavaş’ın aynı anda sosyal medyadan “Biz birlikte güçlüyüz” açıklamasını paylaşmasının da adaylık sürecine yönelik bir mesaj olduğu belirtiliyor.

ÖZEL’İ RİSK GÖREN İMAMOĞLU DA YAVAŞ’I İSTİYOR

Öte yandan, iddiaya göre İmamoğlu, Yavaş’ın yaşı nedeniyle geçiş süreci açısından en uygun isim olduğunu düşünüyor. Buna karşılık, Özgür Özel’in genç yaşının ileride kendi adaylığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirmesini yaptığı ileri sürülüyor. Mansur Yavaş’ın da yakın çevresine “Her şartta adayım” dediği, ancak hem seçim tarihi netleşmeden hem de muhtemel soruşturma risklerine karşı adaylığının konuşulmasını istemediği öğrenildi.

