Championship ekibi Southampton, 'casusluk' skandalı nedeniyle play-off finalinden ihraç edildi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, finalde Middlesbrough ile karşılaşacak.

FEDERASYON RESMEN AÇIKLADI

İngiltere Futbol Federasonu, Championship play-off finaline Southampton'un yerine Middlesbrough'un yükseldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Southampton'un yarı final maçını öncesinde yapılan izinsin antrenman izleme ve bunu kayıt altına nedeniyle bu kararı aldığını duyurdu. Bu sebeple final maçının Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacağı belirtildi.

FİNAL 23 MAYIS'TA WEMBLEY'DE

Hull City, Wembley Stadı'nda 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak final maçında Middlesbrough ile Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek. Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı.

