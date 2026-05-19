Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan telefon görüşmesinde Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve iş birliği alanları ele alındı. Leyen, Türkiye'nin 'kritik bir ortak' olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve küresel gündemdeki başlıkların ele alındığı bildirildi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Von der Leyen, temasın oldukça verimli geçtiğini belirterek Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekti. Leyen, "Türkiye, çalkantılı bir bölgede kilit öneme sahip bir ortaktır" ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK

AB ile Türkiye'nin ticaret yollarının açık tutulması, enerji akışının sürdürülmesi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı kalması gibi alanlarda ortak çıkarlarının bulunduğunu vurgulayan Leyen, bu konularda iş birliğinin devam edeceğini söyledi.

Ayrıca İran krizi bağlamında gerginliğin azaltılması ve diplomatik çözüm çabalarına Türkiye'nin katkılarının takdir edildiği belirtildi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinin de gündeme geldiği, AB'nin Birleşmiş Milletler öncülüğündeki süreçlere destek vermeye hazır olduğu ifade edildi.

Tarafların, Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda diyaloğun sürdürülmesi yönünde mutabık kaldığı kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası