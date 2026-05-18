Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de başlayan Kabine Toplantısı, sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan önemli satır başları;

Çorlu ilçemizde dün meydana gelen asayiş olayına müdahale ederken şehit düşen polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, Türk Polis Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Yine bugün öğleden sonra Mersin, Tarsus'ta yaşanan menfur silahlı saldırıda vefat eden 6 insanımıza Allah'tan rahmet tedavileri devam eden 8 yaralımıza acil şifalar temenni ediyorum.

SAVAŞIN EKONOMİK ARTÇILARI

28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarla başlayan krizin artçı sarsıntıları birçok alanda devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında dengenin hâlâ sağlanamadığı, enflasyonun dünyanın pek çok ülkesinde tırmanışa geçtiği, tedarik zincirlerindeki kırılmaların henüz tamir edilemediği ve Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Dünyayı adeta bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor.

İran savaşıyla birlikte bu durum tahammül sınırlarını aşmış, küresel ekonomik refah açısından tahripkâr boyutlara ulaşmıştır. Dünyanın birçok bölgesinde çözülemeyen krizlerin ve sona erdirilemeyen çatışmaların arkasında, tarafların uzlaşmaz tutumu kadar krizden menfaat devşirenlerin de çok büyük rolü, etkisi ve sabotaj girişimi vardır.

KRİZİ SİYASİ FIRSATA ÇEVİRİYORLAR

Topluma moralsizlik, karamsarlık ve ümitsizlik zerk ederek bu olağanüstü süreçten siyasi ve maddi olarak kazançlı çıkmaya çalışıyorlar. Bir defa şunu çok açık ve net ifade etmek durumundayım: Muhalefet, bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye’yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılığına tevessül etmiştir.

Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine, hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır.

MUHALEFET UCUZ SİYASET PEŞİNDE

Oysa muhalefet demek; çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkar uğruna ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir. Muhalefetin vazifesi; kışkırtmak, tahrik etmek ve ekonomik tetikçilik yaparak buradan nemalanmaya çalışmak da değildir. Hele hele yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir.

Demokrasilerde muhalefet, en az iktidar kadar mesuliyet sahibidir. Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır.

