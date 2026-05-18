Beşiktaşlı yıldızdan Sergen Yalçın göndermesi
Beşiktaş'ta Portekizli stoper oyuncusu Tiago Djalo, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan, ana hedefi olan Türkiye Kupası'na ise yarı finalde Konyaspor'a elenen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
DJALO'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Siyah beyazlıların Portekizli savunmacısı Tiago Djalo, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası olay bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Djalo, secdeye eğildiği bir fotoğrafı paylaştı. Djalo'nun gönderisi sosyal medyada gündem olurken Yalçın'ın ayrılığına gönderme olarak yorumlandı.
O MAÇLARDA KADRO DIŞI KALMIŞTI
Tiago Djalo, Beşiktaş'ın Karagümrük maçının kadrosuna dahil edilmemiş, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor ile oynanan mücadelede de müsabaka kadrosuna alınmamıştı.
