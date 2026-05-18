Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Başkan Serdal Adalı ile görüşen Yalçın, görevi bıraktı.

2025-2026 sezonunda istediği sonuçları alamayarak ligi 4. sırada bitiren Beşiktaş'ta beklenen karar geldi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen Sergen Yalçın Beşiktaş Teknik Direktörlüğü görevinden ayrıldı.

53 yaşındaki teknik adam, yönetimle yaptığı görüşmede görevi bırakmak istediğini söylediği ve Başkan Adalı'nın da bu talebi kabul ettiği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA!

Sergen Yalçın ayrılık sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ne yaptım da bu taraftar beni bu kadar yalnız bıraktı! Her maç protesto endişesi ile devam etmenin anlamı yok! Tazminat talebim yok! Beşiktaş'a bundan sonrası için başarılar diliyorum."

Haberle İlgili Daha Fazlası