Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldiği “İsrafsız Bayram Sofraları” programında; Sıfır Atık Vakfı Başkanı Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık vizyonunun çevresel olduğu kadar kültürel ve toplumsal bir dönüşüm hareketi olduğunu vurguladı. Programda kuşaklar arası dayanışma, tasarruf kültürü ve sürdürülebilir hayat alışkanlıklarının toplumsal hafızadaki yeri ele alındı.

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde şekillenen çevre vizyonu, toplumun her kesiminde karşılık bulmaya devam ediyor. Çalışmalarında çevre duyarlılığını yalnızca teknik bir dönüşüm değil aynı zamanda kültürel bir bilinç olarak ele alan Sıfır Atık Vakfı, bu kez Darülaceze sakinleriyle gerçekleştirilen anlamlı bir buluşmada sosyal dayanışma boyutuyla gündeme taşındı.

“İSRAFSIZ BAYRAM SOFRALARI” PROGRAMI İSTANBUL ŞİŞLİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 18 Mayıs’ta Darülaceze sakinleriyle “İsrafsız Bayram Sofraları” programında bir araya geldi. İstanbul Şişli’de gerçekleştirilen programda, çevre bilincinin toplumsal hafıza ve kuşaklar arası aktarım yoluyla nasıl güçlenebileceği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Darülaceze'de anlamlı buluşma! Sıfır Atık Vizyonu kuşakları bir araya getirdi, bayram öncesi israfa karşı kampanya başlatıldı

“ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ HAZİNELERİSİNİZ”

Program kapsamında konuşan Samed Ağırbaş, Darülaceze sakinlerinin tecrübe ve bilgi birikimi açısından ülkenin en değerli hazineleri olduğunu belirtti. Ağırbaş, vakfın kurucusu ve onursal başkanı Sayın Emine Erdoğan’ın liderliğinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, bugün dünyanın 193 ülkesinde desteklerle çalışmaların devam ettiğini söyledi. Darülaceze’nin sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Ağırbaş, kendisini bir evlat ve kardeş olarak gördüğünü belirterek, ilerleyen dönemde Darülaceze sakinleriyle yeni etkinlikler gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

“KURBAN BAYRAMI’NDA İSRAFSIZ BAYRAM SOFRALARI KAMPANYASI BAŞLATIYORUZ”

Samed Ağırbaş, mutlulukların paylaştıkça çoğaldığını ifade ederek israf konusuna dikkat çekti. Bayram sofralarının kurulmasının kültürel bir değer olduğunu belirten Ağırbaş, bu sofralarda herkesin yalnızca yiyebileceği kadar yemek alması gerektiğini söyledi. Bayram sofralarında israfa yer verilmemesi çağrısında bulunan Ağırbaş, dünyada hâlâ açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybeden milyonlarca insan bulunduğunu hatırlattı. Bu kapsamda Kurban Bayramı’nda “İsrafsız Bayram Sofraları” temasıyla Türkiye’de ve dünyada yeni bir kampanya başlatacaklarını açıkladı.

“KURUMUMUZ İLE SIFIR ATIK YAKLAŞIMI TAMAMEN UYUŞUYOR”

Elmas Esra Ceceli İslam ise kurum bünyesinde yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının Sıfır Atık vizyonuyla örtüştüğünü ifade etti. Hiçbir şeyin israf edilmemesi gerektiğini belirten İslam, eldeki her materyalin yeniden değerlendirildiği bir kültürü yaşattıklarını söyledi. Darülaceze sakinlerinin de bu anlayışı en iyi şekilde bildiğini ifade eden İslam, yapılan rehabilitasyon ürünlerinin ilgi gördüğünü, satılmasa dahi yeni formlara dönüştürülerek kullanılmaya devam edildiğini dile getirdi.

ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN DEĞERLERİ ÜZERİNE SOHBET

Buluşmada özellikle Anadolu kültüründe önemli bir yere sahip olan nimetin kıymetini bilme, tüketmeden önce düşünme, onararak kullanma ve israf etmeme alışkanlıklarının günümüz sürdürülebilir hayat anlayışıyla doğrudan örtüştüğüne dikkat çekildi. Darülaceze sakinlerinin geçmiş hayat deneyimleri üzerinden aktardığı tasarruf kültürü örnekleri programın en dikkat çekici bölümleri arasında yer aldı.

ÇEVRE POLİTİKALARINDA İNSAN MERKEZLİ YAKLAŞIM VURGUSU

Programda, çevre politikalarının insan merkezli bir yaklaşımla ele alınmasının önemine vurgu yapıldı. Sıfır Atık Vakfı’nın özellikle gençler, çocuklar, yaşlı bireyler ve yerel topluluklarla yürüttüğü çalışmaların çevre farkındalığını toplumsal bir harekete dönüştürdüğü ifade edildi.

GEÇMİŞ KUŞAKLARIN TASARRUF ANLAYIŞI İKLİM KRİZİNE KARŞI REHBER OLUYOR

Programda geçmişte yaygın olan sade hayat kültürünün günümüz dünyası için önemli bir rehber niteliği taşıdığı belirtildi. Tek kullanımlık tüketim alışkanlıklarının arttığı günümüzde, geçmiş kuşakların geliştirdiği tasarruf anlayışının iklim krizine karşı güçlü bir toplumsal hafıza sunduğu kaydedildi. Ayrıca çevre sorunlarının yalnızca teknik çözümlerle değil, toplumsal bilinç ve ortak sorumluluk anlayışıyla aşılabileceği mesajı verildi.

TÜRKİYE’NİN ÇEVRE DİPLOMASİSİNDEKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIYOR

Programda, Sıfır Atık Hareketi’nin bugün yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da örnek gösterilen bir çevre modeli haline geldiği belirtildi. Özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen çalışmaların, Türkiye’nin çevre diplomasisi alanındaki öncü rolünü güçlendirdiği vurgulandı.

HAYAT TECRÜBELERİ GELECEK NESİLLERE REHBERLİK EDİYOR

Darülaceze’de gerçekleştirilen buluşmanın çevre bilinci ile toplumsal dayanışmayı aynı zeminde buluşturduğu ifade edildi. Yaşlı bireylerin hayat tecrübelerinin sürdürülebilir gelecek hedefleri açısından önemli bir rehber olduğu belirtilirken, program sonunda Darülaceze sakinlerine çeşitli hediyeler takdim edildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Son olarak, Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık vizyonunun; çevreyi korumanın ötesinde insanı, kültürü, toplumsal hafızayı ve gelecek nesilleri merkeze alan güçlü bir medeniyet yaklaşımı sunduğu ifade edildi.

