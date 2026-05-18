Ekran macerasına hızlı bir giriş yapan Delikanlı dizisi ile ilgili paylaşımlar dizi takipçilerinin kafasında soru işareti bıraktı. Yüksek bütçeli dizilerden biri olan Delikanlı özellikle güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmişti. Peki, Delikanlı dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?

Pazartesi akşamları yayımlanan Delikanlı dizisi ekran macerasında 6 haftayı geride bırakmıştı. Diziyle ilgili son gelişmeler, takipçilerini hüsrana uğrattı. Zeynep Günay'ın 5. bölümde yönetmenlik görevini devrettiği dizi için ani bir şekilde final kararı verildi. Bu karar ardından finalin altında yatan neden merak konusu oldu. Başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın paylaştığı Delikanlı bugün (18 Mart 2026) tarihinde yayımlanacak bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.

Delikanlı dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?



NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Yaklaşık 32 milyon liralık bütçesiyle sezonun en yüksek maliyetli yapımları arasında gösterilen Delikanlı, reytinglerde beklenen istikrarı yakalayamadı. İzlenme oranlarındaki dalgalanma nedeniyle dizinin maliyet-performans dengesi tartışma konusu olurken, yapımın ekran yolculuğuna sonlandırma kararı verildi.

DELİKANLI FİNALİNDE NELER OLACAK?

Sarp adım adım Delikanlı’nın peşine düşerken, Yusuf ise ailesini korumak için Sarp’a gözdağı veriyor. Geçmişin perdesi aralandıkça Dila, Sarp’ın Yusuf’a yaptığı kötülükleri sorgulamaya başlıyor; Yusuf ise bir Kızılhan olmasına rağmen Dila’yı kendi ailesine karşı savunuyor. Hazan’ın mahalleye ani dönüşü dengeleri sarsarken, Zühre’nin Miran’a söylediği “Sen de bir Kızılhansın” sözü gerilimi zirveye taşıyor. Tanıtımın finalinde ise Yusuf’un ailesi ve sevdiği kadınla aynı sofrada buluşması, fırtınaların ardından gelen mutluluğun habercisi oluyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası