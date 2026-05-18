Mersin'de kaza! Rus öğrencileri taşıyan servis devrildi: 17 yaralı
Mersin'de Rus uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralanan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Silifke'nin Işıklı Mahallesi'nde D-400 kara yolunda bir okul servisi kontrolden çıkarak devrildi.
- Serviste bulunan 15 Rus öğrenci, sürücü D.Y. ve hostes Ç.T. yaralandı.
- Kazada toplam 17 kişi yaralandı.
- Ağır yaralanan bir öğrenci ambulans helikopterle Mersin Üniversitesi'ne sevk edildi.
- Kazaya direksiyon hakimiyetini kaybetme neden oldu.
- Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi D-400 kara yolunda D.Y. (57) idaresindeki 33 S 8174 plakalı okul servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
RUS UYRUKLU ÖĞRENCİLER YARALANDI
Serviste ilçedeki özel bir okulda eğitim gören Rusya uyruklu öğrencilerin bulunduğu öğrenildi. Kazada sürücü D.Y, hostes Ç.T. ve 15 Rus öğrenci olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.
ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan öğrenci, ambulans helikopterle Mersin Üniversitesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
