Mersin'de Rus uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralanan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi D-400 kara yolunda D.Y. (57) idaresindeki 33 S 8174 plakalı okul servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Mersin'de kaza! Rus öğrencileri taşıyan servis devrildi: 17 yaralı

RUS UYRUKLU ÖĞRENCİLER YARALANDI

Serviste ilçedeki özel bir okulda eğitim gören Rusya uyruklu öğrencilerin bulunduğu öğrenildi. Kazada sürücü D.Y, hostes Ç.T. ve 15 Rus öğrenci olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan öğrenci, ambulans helikopterle Mersin Üniversitesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

