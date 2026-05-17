ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek dev turnuva öncesi açıklanan suç ve güvenlik verileri, bazı şehirleri adeta "kara listeye" dönüştürdü. FBI ve güvenlik uzmanları özellikle taraftar bölgeleri, ulaşım ağları ve stadyum çevrelerinde artabilecek gasp, yankesicilik, araç hırsızlığı ve dolandırıcılık olaylarına karşı alarma geçti. Üstelik bazı şehirlerde hayat maliyetleri ve güvenlik riskleri öyle yüksek ki, taraftarlar için maç bileti kadar şehre adım atmanın bedeli konuşuluyor. İşte Dünya Kupası öncesi suç oranlarıyla öne çıkan ve taraftarların dikkatli olması gereken o şehirler..

EN RİSKLİ BÖLGE KANSAS CİTY'DE Yayımlanan risk raporunda, spor tarihinin yazılacağı stadyumlar ve çevrelerindeki suç oranları mercek altına alındı. Listede en göze çarpan yerlerin başında Missouri eyaletindeki Arrowhead Stadyumu geliyor. Desibel rekoruyla Guinness Kitabı'na giren bu ikonik stadyum, aynı zamanda turnuvanın ABD ayağındaki en tehlikeli şehrine ev sahipliği yapıyor. Kansas City, 100 bin kişi başına bin 500'den fazla şiddet suçu oranıyla New York ve Boston gibi metropolleri geride bırakıyor. Şehirde suç kurbanı olma ihtimali yaklaşık 16'da 1 oranında olduğu kaydedildi.

MEXİCO TURNUVANIN EN TEHLİKELİ ŞEHRİ SEÇİLDİ Turnuvanın en köklü mekanlarından biri olan ve açılış törenine ev sahipliği yapacak Mexico'daki Estadio Azteca, Şehir Güvenlik Endeksinde 33,2 puan alarak turnuvanın en tehlikeli ev sahibi mekanı olarak tescillendi. Geniş metro sisteminde yaşanan hırsızlık ve aşırı kalabalık sorunlarının yanı sıra, stadyumun çevresindeki Tlalpan bölgesi çete gruplarının uğrak yeri olarak biliniyor. Güvenlik uzmanları, kalabalık taraftar alanlarının suç şebekeleri için ideal koşullar oluşturduğunu açıkladı.

ATLANTA VE MİAMİ'DE "SINIRIN DIŞINA ÇIKMAYIN" UYARISI Georgia eyaletinde bulunan bilim kurgu tasarımlı Mercedes-Benz Stadyumu da en tehlikeli üçüncü ev sahibi şehir olarak raporda yer buldu. Stadyumun, uzun süredir çete faaliyetleri, yoksulluk ve şiddet olaylarıyla anılan English Avenue ile Vine City bölgelerine yakınlığı endişeleri artırıyor. Florida'daki Hard Rock Stadyumu ise palmiye ağaçları ve sahilleriyle bir favori olan bölge gibi görünse de, bulunduğu Miami Gardens bölgesinin uzun süredir soygun ve hırsızlık vakalarıyla mücadele ettiği bilgisi paylaşıldı. Uzmanlar, polisin sıkı devriye gezdiği güvenli hatların dışına çıkan taraftarların kendilerini hızla tehlikeli mahallelerde bulabileceğini konusunda uyardı. Uluslararası spor organizasyonları ve güvenlik protokolleri kapsamında bölge genelinde tarihin en büyük emniyet operasyonu yürütülüyor.

NEW YORK'TA ULAŞIM MALİYETLERİ İSYAN ETTİRDİ New Jersey'deki MetLife Stadyumu, 100 bin kişi başına 112,95 şiddet suçu oranıyla ABD'deki en güvenli stadyum alanlarından biri olarak öne çıkıyor ve 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ancak burada da taraftarlar suçtan ziyade aşırı yüksek ulaşım maliyetleriyle karşı karşıya kaldı. Manhattan'dan tren biletlerinin başlangıçta 118 sterline fırlaması üzerine halkın gösterdiği büyük tepki neticesinde fiyatlar 82 sterline çekildi. Turnuvanın en güvenli şehri seçilen Boston'daki Gillette Stadyumu çevresinde de benzer şekilde tren, otobüs ve konaklama fiyatlarının normalin dört katına çıktığı açıklandı.

AŞIRI SICAKLAR AVRUPALI TARAFTARLARI TEHDİT EDİYOR Teksas'ta dokuz maça ev sahipliği yapacak olan ve yerel halkın devasa yapısı nedeniyle "Ölüm Yıldızı" olarak adlandırdığı AT&T Stadyumu ise tamamen farklı bir risk barındırıyor: Teksas sıcağı. Hava sıcaklığının düzenli olarak 38 °C'yi aştığı bölgede, geniş otoparklar, otoyollar arasında uzun yürüyüşler yapmak zorunda kalacak Avrupalı taraftarlar için dehidrasyon (susuz kalma) riski bulunuyor.

