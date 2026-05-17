19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken öğrenciler, veliler, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları tatil düzenini araştırmaya başladı. Birçok kişi ''18 Mayıs (yarın) okullar tatil mi, yarım gün mü?'' sorusuna cevap aramaya başladı. İşte okullarda ve kamu kurumlarında tatil durumu...

18 Mayıs (yarın) okullar tatil mi, yarım gün mü sorusu gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Resmi tatil takvimiyle birlikte 18 ve 19 Mayıs tarihlerine ilişkin çalışma sistemi netleşti. 2026 yılında 19 Mayıs’ın Salı gününe denk gelmesi nedeniyle birçok kişi hafta sonuyla birleşecek ek bir tatil olup olmayacağını merak ediyor.

18 MAYIS (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde öğrenciler, veliler ve çalışanlar 18 Mayıs Pazartesi günü için tatil kararı olup olmadığını araştırıyor.

Sosyal medyada gündeme gelen “yarım gün tatil” iddiaları sonrası milyonlarca kişi resmi açıklamaları takip etmeye başladı.

2026 yılı resmi tatil takvimine göre 18 Mayıs Pazartesi günü için herhangi bir resmi tatil ya da yarım gün uygulaması olmayacak.

Yarın okullarda eğitim öğretim faaliyetleri normal şekilde devam edecek. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde dersler planlanan program kapsamında yapılacak.

Aynı şekilde kamu kurumları ve özel sektör iş yerleri de normal çalışma düzenini sürdürecek. Memurlar, öğretmenler ve diğer çalışanlar için mesai saatlerinde herhangi bir değişiklik uygulanmayacak.

18 MAYIS PAZARTESİ TATİL Mİ?

18 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle Türkiye genelinde kamu kurumları, belediyeler, bankalar, noterler ve özel sektör kuruluşları açık olacak.

19 Mayıs’ın Salı gününe denk gelmesinden dolayı “köprü tatil” beklentisi meydana gelirken idari izin kararı açıklanmadı. Kamu çalışanları ve öğrenciler 18 Mayıs günü normal mesai ve eğitim düzenine devam edecek.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. 2026 yılında Salı gününe denk gelen bayram nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak.

Okullarda eğitim öğretime bir gün ara verilecek ve öğrenciler izinli sayılacak. Aynı zamanda devlet daireleri, belediyeler ve resmi kurumlarda da hizmet verilmeyecek.

19 MAYIS’TA BANKALAR VE NOTERLER AÇIK MI, HASTANELER VE ECZANELER ÇALIŞACAK MI?

19 Mayıs resmi tatil olduğu için bankalar ve noterler kapalı olacak. Resmi işlemler bir sonraki iş gününde devam edecek. İnternet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan işlemler ise kullanılabilecek.

PTT şubeleri hizmet vermeyecek. Özel kargo şirketlerinin çalışma durumu ise firmaların kendi sistemine göre değişiklik gösterebilecek.

Devlet hastaneleri ve sağlık kuruluşlarında poliklinik hizmetleri durdurulacak. Hastanelerde yalnızca acil servisler hizmet vermeye devam edecek.

Eczanelerde ise nöbet sistemi uygulanacak. Vatandaşlar yalnızca nöbetçi eczanelerden ilaç temin edebilecek.

