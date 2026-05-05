Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tatil düzenlemesi açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı değerlendirmede idari izin ile bayram tatil süresinin 9 güne uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından ''İdari izinde bankalar açık mı, kapalı mı? İdari izin resmi tatil mi?'' soruları gündeme getirildi.

2026 yılında Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edileceği belirtilirken, bayram öncesindeki bazı günler de tatil kapsamına alındı. Yapılan düzenlemeye göre 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak resmi tatil sürecine ek olarak, öncesindeki süreler idari izin kapsamında değerlendirildi. Böylece hafta başından itibaren başlayan süreçle birlikte kamu çalışanları için kesintisiz bir tatil imkanı oluştu. Peki, idari izinde bankalar açık mı, kapalı mı? İdari izin resmi tatil mi?

İDARİ İZİNDE BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

İdari izin uygulanan günlerde kamu kurumları faaliyetlerine ara verirken, bankalar için durum farklılık gösterebiliyor. Bankalar özel sektör kapsamında değerlendirildiği için idari izin kararlarından doğrudan etkilenmezken idari izinde bankalar genellikle açık olur.

İdari izin süresinin resmi tatillerle birleştirilmesi durumunda, resmi tatil günlerinde bankalar kapalı olurken, yalnızca idari izin günlerinde açık kalmaya devam edebilir.

Bankacılık işlemlerini bayram öncesinde şubelerden tamamlamak isteyen vatandaşların bankaların iletişim kanallarından çalışma gün ve saatlerine dair bilgi alması önerilmektedir.

İDARİ İZİN RESMİ TATİL Mİ?

İdari izin resmi tatil statüsünde değildir. İdari izin uygulaması belirli dönemlerde kamu çalışanlarına verilen ek izin hakkı olarak tanımlanır. Cumhurbaşkanlığı ya da ilgili kurumların kararıyla hayata geçirilen idari izinde kamu personeli görevden geçici olarak muaf tutulur ve herhangi bir maaş kesintisi yapılmaz.

İDARİ İZİN KİMLERİ KAPSIYOR?

İdari izin uygulaması kamu çalışanlarını kapsar. Devlet kurumlarında görev yapan memurlar, belediye personeli ve kamuya bağlı diğer çalışanlar bu haktan yararlanabilir.

Bununla birlikte sağlık, güvenlik ve benzeri kritik hizmetlerde görev yapan personel için istisnai durumlar söz konusu olabilir.

İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖR İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Özel sektör çalışanları açısından idari izin zorunlu bir uygulama değildir. Şirketler çalışma düzenlerini kendi politikalarına göre belirler. Bu nedenle idari izin günlerinde özel sektörde çalışanlar için izin kullanımı tamamen işverenin kararına bağlıdır. Bazı iş yerleri çalışanlarına izin verebilirken, bazıları normal çalışma düzenini sürdürebilir.



