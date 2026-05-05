Mayıs ayının ortasına yaklaşılırken, kamu çalışanları, öğrenciler ve veliler resmi tatil takvimine ilişkin detayları araştırıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde ''18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü?'' soruları gündemdeki yerini koruyor.

19 Mayıs, ulusal bayramlar arasında yer alarak ülke genelinde tatil olarak kutlanacak. 19 Mayıs'ta kamu kurumları kapalı olup hizmete ara verirken resmi bayramın öncesinde ''18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü?'' soruları da araştırılıyor.

18 MAYIS TATİL Mİ?

18 Mayıs 2026 Pazartesi günü resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle Türkiye genelinde kamu kurumları ve okullar normal çalışma düzenine devam edecek. Öğrenci ve çalışanlarda tatil beklentisi oluşurken 18 Mayıs için herhangi bir tatil söz konusu değil.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

18 Mayıs günü için yarım gün tatil uygulaması olmayacak. Mesai ve eğitim faaliyetleri tam gün olarak sürdürülecek. Kamu çalışanları ve öğrenciler tam gün iş ve okul faaliyeti sürdürecek.

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılı takvimine göre 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor.

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatil kapsamında olduğu için okullar kapalı olacak. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi kurumlarda eğitime bir gün ara verilecek. Eğitim-öğretim faaliyetleri ise 20 Mayıs Çarşamba günü yeniden başlayacak.

