Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Kulüpler Birliği'ne çipli top uygulaması için yazı gönderdi. Kulüplerin büyük bölümünün destek olduğu ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapılacağı öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kulüpler Birliği Vakfı, Adalı’nın önerdiği sisteme destek verdi ve TFF'ye başvuru yapılması için harekete geçti.

ÇİPLİ TOP SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Topun içindeki sensör, pas veren oyuncunun topa ilk temas anını tespit edip VAR (Video Yardımcı Hakem) merkezine gönderiyor. Yapay zeka ofsayt olup olmadığını bildiriyor. Topun ele değip değmediği, meşin yuvarlağın çizgiyi geçip geçmediği de sensörlerden gelen sinyalle sonuç veriyor.

Sistem, şu ana kadar 2022 Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kullanıldı.

