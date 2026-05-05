Mayıs ayında yurdun çeşitli yerlerini etkileyen yağışlar ve fırtınalar ardından Süper hücre olayı bir kez daha gündeme geldi. Bir süper hücre oluştuğunda, genellikle dolu veya yıkıcı rüzgarlar gibi şiddetli hava olayları üretmesi neredeyse kaçınılmazdır. Peki, Süper hücre nedir, neden olur?

Mayıs ya da Haziran ayında gökyüzüne baktığınızda, doğuya doğru ufuk boyunca uzanan örs (örs şeklinde yayılmış) tepeye sahip çok yüksek bir fırtına bulutu gördüyseniz, büyük ihtimalle bir süper hücreli gök gürültülü fırtınaya tanık olmuşsunuzdur.

Fırtına türleri arasında süper hücreler en nadir görülenlerdir; ancak şiddetli hava olayları üretme potansiyelleri oldukça yüksektir. Süper hücreli gök gürültülü fırtınalar; yıkıcı dolu yağışı, şiddetli rüzgarlar ve güçlü hortumlar oluşturan tehlikeli hava olaylarıdır.

Süper hücreleri diğer fırtınalardan ayıran en önemli özellik, “mesosiklon” adı verilen derin ve sürekli dönen bir yükselici hava akımına sahip olmalarıdır. Atmosfer koşulları uygun olduğunda süper hücreli fırtınalar saatlerce etkisini sürdürebilir.

Süper hücre nedir, neden olur? Fırtınanın en tehlikelisi, ani dolu, hortum riski!

SÜPER HÜCRE NASIL OLUŞUR?

Süper hücrelerin oluşabilmesi için belirli atmosferik koşullar gerekir. Bu koşulların başında yükselici hava hareketi (kararsızlık) gelse de en kritik unsur, yer yüzeyi ile yaklaşık 6 kilometre arasındaki rüzgarın hız ve yön değiştirmesi, yani rüzgar kesmesidir. Rüzgar kesmesi yalnızca “mesosiklon” adı verilen dönen yapıyı oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda fırtınanın eğimli bir yapı kazanmasını sağlar. Bu sayede yükselen ve alçalan hava akımları birbirinden ayrılır. Böylece yağışla soğuyan havanın tekrar yükselici akıma karışarak sistemi zayıflatmasının önüne geçilir ve süper hücre uzun süre etkisini sürdürebilir.

İKİ ANA TİPE AYRILIR

Fırtınaların oluşabilmesi için üç temel unsur gerekir: nem, enerji (meteorologların “kararsızlık” dediği durum) ve bir kaldırma mekanizması. Bu kaldırma genellikle soğuk ve sıcak hava kütlelerinin “cephe” adı verilen hat boyunca çarpışmasıyla oluşur.

Fırtınalar oluştuktan sonra genellikle iki ana tipe ayrılır: tek hücreli ve çok hücreli.

Tek hücreli fırtınalar tek başına gelişir ve kısa ömürlüdür; ilkbahar ve yaz öğleden sonralarında görülen kısa süreli yağışlar buna örnektir. Çok hücreli fırtınalar ise birden fazla fırtınanın oluşup birleşerek hatlar veya kümeler meydana getirmesiyle oluşur.

Süper hücreli fırtınalar da aslında tek hücrelidir, ancak çok daha uzun süre etkili olurlar. Dakikalar yerine saatler boyunca devam edebilirler. İsimlerindeki “süper” ifadesi de bu uzun ömürlerinden gelir.

SÜPER HÜCRELERİN DİĞERLERİNDEN FARKI

Süper hücreleri diğer fırtınalardan ayıran en önemli özellik, onları uzun süre ayakta tutan güçlü ve dönen yükselici hava akımıdır.

Yükselici akım, gök gürültülü fırtınanın içinde yukarı doğru hızla yükselen bir hava sütunudur ve fırtınanın büyüyüp güçlenmesi için gerekli nemi ve enerjiyi sağlar.

Bu dönen yapı, bulutların yükselici akımın etrafında katmanlı ve sarmal bantlar oluşturmasına neden olur. Bu görüntü, uzay gemisini andırdığı için süper hücrelere “ana gemi (mothership)” benzetmesi yapılır.

Tüm fırtınalarda yükselici akım bulunur, ancak süper hücreleri tehlikeli kılan asıl unsur bu akımın dönmesidir.

Haberle İlgili Daha Fazlası