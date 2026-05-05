Sosyal medya şu sıralar eşine az rastlanır bir ev ilanıyla çalkalanıyor. Ankara'nın Çankaya ilçesinde satışa çıkarılan ultra lüks "penthouse" fiyatıyla dudak uçuklattı. Sadece 'seçkin müşterilerin' özel randevu alarak görebildiği lüks konutta yok yok...

Bir zamanların gecekondu bölgesi olan ancak günümüzde lüksün simgesi haline gelen Çukurambar’da, bir rezidansın en üst iki katında yer alan devasa penthouse daire, yaklaşık 13 milyon dolara denk gelen 579.000.000 TL’lik satış bedeliyle piyasaya çıktı. Konut, büyüklüğü ve maliyetiyle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. İşte o evin fotoğrafları ve özellikleri:

10 ODA, 6 BANYO, 6 BALKON Söz konusu penthouse, 26. ve 27. katlarda dubleks olarak konumlanıyor. 1602 m² brüt ve 1227 m² net kullanım alanına sahip olan daire, sakinlerine kesintisiz 360 derece panoramik Ankara manzarası sunuyor. Yalnızca oturma, yemek ve şömine alanlarını barındıran salonunun 95 metrekare olduğu belirtilen konutta, 10 ayrı oda, 6 banyo ve 10 adet bağımsız balkon ile geniş teras alanları yer alıyor.

LÜKS MALZEMELERLE DONATILMIŞ! Lüks segmentin en üst düzey markalarıyla donatılan konutun iç mimarisi özel bir imza taşıyor. 68,5 metrekarelik ana mutfak ve kiler alanında dünya devi markalar tercih edilmiş durumda. Mutfakta V-ZUG, Gaggenau ve Sub-Zero ankastre setler kullanılırken, tezgâhlarda ise dayanıklılığı ve şıklığıyla bilinen Dekton uygulamaları dikkat çekiyor.

TÜRK VE FİN HAMAMI, SAUNA, JAKUZİ... Dairenin üst katı tamamen sosyal hayat ve deneyim alanı olarak kurgulanmış durumda. Konutun içinde, dışarıya çıkma ihtiyacını ortadan kaldıran 108 metrekarelik devasa bir SPA ve wellness alanı bulunuyor. Bu alanda Türk hamamı, Fin hamamı, sauna, jakuzi ve özel masaj bölümü yer alıyor. Ayrıca üst katta roof bar, özel sinema odası, oyun ve spor alanları ile şömineli kapalı lounge alanı da mevcut.

12 ARAÇLIK ÖZEL OTOPARK! Yüksek güvenlik standartlarına sahip olan penthouse, kalabalık aileler ve misafir kabulü için de özel çözümler sunuyor. Ebeveyn süiti, giyinme odaları, çocuk ve misafir odalarının yanı sıra yardımcı personel için de özel servis alanları dairede hazır bulunuyor. En dikkat çekici özelliklerden biri ise, daireye tanımlanmış olan 12 araçlık özel otopark alanı olarak öne çıkıyor.

EVİ SADECE ÖZEL RANDEVU ALIP GÖREBİLİRSİNİZ! Sosyal medyada "Bu fiyata ev değil, saray alınır" yorumlarıyla büyük etkileşim alan ilan, emlak dünyasında da "emsalsiz" olarak nitelendiriliyor. Prestij, mahremiyet ve yüksek yaşam konforunu bir arada arayan 'seçkin alıcılar' için satışa sunulan dairenin sunumu, sadece ön görüşme sonrası özel randevu ile gerçekleştiriliyor.

Lüks konutun diğer öne çıkan özellikleri ise şöyle: * 95 m² salon (oturma, yemek ve şömine alanları)

* 68,5 m² ana mutfak ve kiler

* Ebeveyn süiti, giyinme odaları ve çok sayıda özel yaşam alanı

* Çocuk odaları ve misafir alanları

* Yardımcı odası ve servis alanları

* 10 adet balkon ve geniş teras alanları

* 12 araçlık özel otopark

Üst Kat – Sosyal Yaşam ve Deneyim Alanı * Özel sinema odası

* Oyun ve spor alanları

* Şömine ve kapalı lounge alanı

* Geniş teras ve açık yaşam alanları

* 108 m² SPA ve wellness alanı (Türk hamamı, Fin hamamı, sauna, jakuzi, masaj alanı)

Teknik ve Donanımsal Özellikler * Akıllı ev ve entegre ses sistemi

* REHAU yerden ısıtma sistemi

* Daikin VRV ve fancoil iklimlendirme

* V-ZUG, Gaggenau ve Sub-Zero ankastre set

* Dekton tezgâh uygulamaları

* Özel tasarım aydınlatma ve iç mimari uygulamalar.

Mimari ve Tasarım Konutun tüm iç mekân tasarımı iç mimar imzalı olup; özel üretim mobilyalar, ithal markalar ve sanat dokunuşlarıyla üst segment bir yaşam standardı hedeflenmiştir.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU! 579 milyon TL'lik fiyatıyla dikkat çeken lüks konut, sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü: -Bana 579 milyon TL verseler yine de Ankara'ya taşınmam! -O paraya Ankara'nın tamamını verseler almam. Köye ev yaparım. Boğazda yalı alırım. Yazları köyde ırgat gibi çay toplar, kışın Anadolu Hisarı civarında bey gibi yerim. -13 milyon dolar civarı ediyor! Kim şuraya 13 milyon dolar verir! -O paraya köye saray yaparım.

- Ben o parayla Türkiye'de değil Amerika Florida'da yaşarım! -579 milyonu olan niye Ankara'da yaşasın! -Düşünsene ya, o eşsiz manzara ayaklarının altında... Kim görmek istemez ki uçsuz bucaksız savana, bozkır çayırları. -Şuraya fakir yorumu bırakayım: Bu evin temizliği asla bitmez.

- Bu paranın yüzde 5'ine bile sahip olan kişi akıllıysa İstanbul'dan ev alıp orada yaşar. -O paraya sinema salonundan saunasına kadar insanlardan uzak tripleks villa dikerim, üstüne para kalır.

Haberle İlgili Daha Fazlası