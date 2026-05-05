Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi, "şampiyonluk derbisi"nde Galatasaray'a karşı sergilenen kötü futbol ve 3-0'lık mağlubiyet sonrası İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'nun görevine son verdi ve seçim kararı aldı. Olağanüstü seçimde yarışacak 3 başkan adayı, futbol takmımının başına geçecek yeni teknik direktör için adayları belirledi.

Sarı-lacivertli kulüp, 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeni başkanını seçecek. Sadettin Saran'ın açıklaması aday olmayacağı şeklinde yorumlanırken; Hakan Safi, Barış Göktürk ve Mehmet Ali Aydınlar, başkanlık koltuğuna oturmak için kongre üyelerinin karşısına çıkacak.

Mehmet Ali Aydınlar

TEKNİK DİREKTÖR LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'de merakla beklenen başkanlık seçimiyle birlikte "yeni teknik patronun kim olacağı" sorusuna da cevap aranıyor. Galatasaray derbisinden bir gün sonra yolların ayrılmasına karar verilen Domenico Tedesco'nun halefi için liste oldukça kabarık.

Jürgen Klopp

DÖRT İSİMDEN RET

Başkan adaylarının dünyanın en ünlü teknik direktörleri için harekete geçtiği öne sürüldü. Temas kurulan hocaların Zinedine Zidane, Xabi Alonso, Jürgen Klopp, Filipe Luis, Enzo Maresca ve Antonio Conte olduğu öğrenildi.

Xabi Alonso

Zidane, Alonso, Klopp ve Maresca'dan, Fenerbahçe teknik direktörülü için olumsuz cevap alındığı belirtildi.

