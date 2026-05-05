Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Avrupa Ligi maçında hayran kaldıkları Dorgeles Nene'nin transferi için Fenerbahçe'ye 22 milyon avroluk resmi teklifte bulundu.

Fenerbahçe’deki performansı 11 gol, 10 asistlik skor katkısına rağmen eleştirilse de Dorgeles Nene transferin parlak yüzlerinden biri olmaya aday.

STUTTGART'TAN RESMİ TEKLİF

Piyasa değeri 18 milyon avro olan 23 yaşındaki Malili için Stuttgart, sarı lacivertlilere 22 milyon avroluk resmî teklif yaptı. Alman ekibi ciddi alıcı olarak kapıda ancak kararı yeni yönetim verecek.

Dorgeles Nene

AVRUPA LİGİ MAÇINDA RADARA GİRDİ

Stuttgart'ın kurmayları ve teknik heyeti, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları maçta Nene'nin sergilediği futbola hayran kaldı. Oyuncuyu özel mercek altına alan Stuttgart scout ekibi, uzun süreli takibin ardından yönetime "Kesinlikle transfer edilmeli" raporunu sundu ve resmi süreç resmen başladı.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Sarı lacivertlilerin Dorgeles Nene için 25 milyon avro bandında bonservis geliri hedeflediği belirtiliyor.

GOL VE ASİSTLERİYLE ÖNE ÇIKTI

23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıktı ve 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası