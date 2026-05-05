Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ocak 2025’te kurulan ve Ekim 2025’te başkanlığına Türk Telekom Müdürü Ümit Önal’ın atandığı Siber Güvenlik Başkanlığı bugün ilk toplantısını yapıyor. Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, siber güvenlikle ilgili strateji ve eylem planına yönelik kararların alınması bekleniyor.

Emrah Özcan / ANKARA - Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanı da katılacak.

SİBER TEHDİTLERE KARŞI KORUNMA SAĞLANACAK

Toplantıda siber güvenlikle ilgili politika, strateji, eylem planı ve diğer düzenleyici işlemlere yönelik kararların alınması bekleniyor.

Kurul ilgili kurum/kuruluş ve kişileri çağırıp brifing isteyebilecek.



Başkanlık, kritik altyapılar ve bilişim sistemlerinin siber dayanıklılığının artırılmasına, siber saldırılara karşı korunmasına, gerçekleştirilen siber saldırıların tespitine, muhtemel saldırıların önlenmesine ve etkilerinin azaltılmasına veya ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler yürütecek.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Rakiplerine fark attı! Halkın en güvendiği lider yine Erdoğan

Bu kapsamda zafiyet ve sızma testleri ile varlıklara yönelik risk analizleri yapacak, siber tehditlerle mücadele edecek, siber tehdit istihbaratı elde edecek, zararlı yazılım inceleme faaliyetleri gerçekleştirecek. Aynı zamanda siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yapacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası