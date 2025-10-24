Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı! Resmi Gazete'de yayımlandı

- Güncelleme:
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlanan karar ile Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı.

Bazı kamu kurumlarına ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Siber Güvenlik Başkanlığına Ümüt Önal atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Siber Güvenlik Başkanlığına Ümüt Önal, Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Muhammed Hüseyin Karabul ve Sayıştay Savcılığına Davut Öksüz atandı.

Ayrıca Resmi Gazete’de yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kararı ile Sayıştay’da boş bulunan beş üyelik için Genel Kurulun 22.10.2025 tarihli 10’uncu birleşiminde yapılan seçim sonucunda Sayıştay Meslek Mensupları kontenjanında Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Meslek Mensupları kontenjanında ise Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran Sayıştay Üyeliğine seçildi.

