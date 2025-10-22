e-Devlet’e yurtdışından yoğun ilgi! 10 ülke Türkiye’nin dijital modeline talip

Türkiye’nin dijital dönüşümdeki en önemli adımlarından biri olan e-Devlet Kapısı, artık sadece Türkiye’de değil, başkaülkelerde de ilgi odağı haline geldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen “18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı” kapsamında gerçekleştirilen “Siber Güvenlikte Gelecek Yaklaşımları ve Siber Güvenlik Düzenlemeleri” başlıklı oturum, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Oturumda hem dijital dünyadaki yeni gelişmeler hem de Türkiye’nin siber güvenlikteki stratejik adımları ele alındı.

BTK Başkan Yardımcısı Mustafa Karaman moderatörlüğünde yapılan oturuma; ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörü Mehmet Acar, TÜRKSAT e-Devlet Genel Müdür Yardımcısı Orhan Koca, Turkcell Siber Güvenlik Direktörü Emin İslam Tatlı, Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük ve Vodafone Türkiye Kurumsal Teknoloji Çözümleri Direktörü Burcu Altıntaş katıldı.

"e-DEVLET ARTIK İHRA Ç EDİLEN BİR HİZMET HALİNE GELDİ"

TÜRKSAT e-Devlet Genel Müdür Yardımcısı Orhan Koca, platformun Türkiye’nin dijital devlet vizyonunun en önemli bileşenlerinden biri olduğunu belirtti. Her yıl yaklaşık 12 milyar işlemin gerçekleştiği e-Devlet Kapısı’nın büyük bir ilgi gördüğünü vurgulayan Koca, “Bu platformun dost ve kardeş ülkelere ihracı için 10’a yakın ülke ile görüşmeler yürütüyoruz.” dedi.

Koca, milyonlarca kullanıcıya hizmet veren platformlarda siber güvenliğin hayati önem taşıdığını, bu kapsamda güvenli ve verimli kullanım için sürekli yeni adımlar attıklarını söyledi.

"GÜVENLİK TASAR IMDAN BAŞLIYOR"

ASELSAN Bilgi Yönetimi Direktörü Mehmet Acar, kurum olarak geliştirdikleri tüm ürünlerde güvenliği tasarım aşamasından itibaren dikkate aldıklarını belirtti. Ürünlerin zayıf noktalarını erken tespit edip hızlı müdahalelerle güvenliği sağladıklarını anlatan Acar, bu süreçte yapay zekadan da etkin şekilde yararlandıklarını ifade etti.

"5G İLE SİBER G ÜVENLİK DAHA DA KRİTİK HALE GELİYOR"

Turkcell Siber Güvenlik Direktörü Emin İslam Tatlı, yapay zekanın siber güvenlik ekipleri için büyük bir yardımcı olacağını belirterek, bu alandaki teknoloji yatırımlarının artırılması gerektiğini söyledi. 5G teknolojisinin getireceği yeniliklere de değinen Tatlı, “Mobil şebeke güvenliği 2G’den bu yana gelişiyor. Konu milli güvenlik olduğunda, Turkcell olarak gerekli önlemleri kendi kaynaklarımızla geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

"TOPYEKUN İLERLEME ŞART"

Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük, şirket olarak her türlü tehdide karşı yatırımlarını sürdürdüklerini belirtti. Türk Telekom’un Türkiye’nin en büyük siber güvenlik servis sağlayıcısı olduğunu vurgulayan Küçük, “Kamu dahil birçok kuruma hizmet veriyoruz. Siber güvenliğimiz ancak topyekun bir ilerleme ile güçlenebilir.” diye konuştu.

"M Ü ŞTERİ G ÜVENLİ Ğİ ÖNCELİ ĞİMİZ"

Vodafone Türkiye Kurumsal Teknoloji Çözümleri Direktörü Burcu Altıntaş ise, müşteri güvenliğinin en öncelikli konuları arasında yer aldığını söyledi. Altıntaş, “Türkiye’de güçlü bir güvenlik mühendisliği altyapımız var. Hem erişim hem mimari tasarım tarafında doğru çözümler üretmek için çalışıyoruz. Yatırımlarımızı tehdit analizine yönlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konferans, Türkiye’nin dijitalleşme vizyonunda önemli bir rol oynayan kurumların siber güvenliğe yönelik kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koyarken, e-Devlet’in uluslararası bir model haline geldiğinin de altını çizdi.