'Cast sistemi' değişecek! Yerli yapay zeka "Excury" sayesinde herkes 'dijital ikiz' oluşturarak telif alacak

ALİ TÜFEKÇİ - Geçtiğimiz hafta Tom Hanks’i gençlik halleriyle birlikte gördüğümüz “Burada” filmi dikkat çekmişti.

Türkiye'de tam da bu konuda Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta film sektörünün geleceğini şekillendirecek yeni bir yapay zeka modeli duyuruldu.

Hollywood oyuncularıyla gündeme gelmeye başlayan "dijital ikiz" uygulaması yerli yapay zeka modeliyle hayata geçti.

Yapay zekanın en çok etkilediği alanların başında gelen film ve dizi sektörü, Türkiye'nin yeni yapay zeka modeli Excury ile güvence altına alınıyor.

En popüler yapay zeka teknolojilerinin sunduğu imkanları tek çatı altında buluşturan Excury, kullanıcılara yeni ve güvenli bir alan oluşturarak dikkat çekiyor. Video, ses, metin ve görüntü üretiminde farklı teknolojileri bir araya getiren sistem, benzerlerinden önemli farklar içeriyor.

TELİFLİ DİJİTAL İKİZ

Yalnızca bir üretim aracı sunmakla kalmayıp ahlaki ve telifli bir yapay zeka ekosistemi kurmayı hedefliyor.

Platforma kaydolan kullanıcılar, kimlik doğrulama süreçlerinin ardından kendi dijital ikizlerini oluşturabiliyor.

Bu ikizlerin kullanımı EXCURY STUDIOS tarafından yönetilen lisans altyapısı üzerinden gerçekleşiyor ve her üretim otomatik olarak telif geliri sağlıyor.

Böylece hem kullanıcı verileri korunuyor hem de üretilen emeğin değeri şeffaf şekilde paylaşılıyor.

Kullanıcılar, kendi görüntüleriyle video üretebiliyor, projelerini yönetebiliyor ve onaylı dijital ikizlere hızla erişebiliyor.

"SANAT DÜNYASI İÇİN BİR ÇIĞ GELİYOR"

Türkiye gazetesi kültür servisine konuşan Hasan Söylemez, sanat dünyasına bir çığın geldiğini söylüyor. Söylemez, "Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki, bizim buna uyum sağlamamız gerekiyor. Yani yapay zekanın gelişimi ile ilgili şunu söyleyebilirim; yapay zeka, analogdan dijitale geçiş dönemi gibi bir geçiş değil. Bu aslında yazıdan matbaaya geçiş de değil. Bu direkt mağaradaki figürlerden printer’a geçiş gibi bir şey. Mağaradaki çizimlerden direkt printer’a geçiş yapıldığını düşünün. O kadar hızlı gelişiyor. Dolayısıyla bizim sanat camiası olarak, yapımcılar, yönetmenler, oyuncular olarak bu entegrasyona nasıl uyum sağlayabiliriz, bunu tartışmamız gerekiyor.

Hatta artık tartışmaya bile gerek yok; hemen entegrasyonu sağlamamız lazım. Çünkü geç kalırız. Evet, büyük bir çığ geliyor. İyisiyle kötüsüyle geliyor bu çığ." diyor.

"CAST AJANSLARININ HİÇBİR TANESİNDE OYUNCULARIN DİJİTAL İKİZ SÖZLEŞMESİ YOK"

Hollywood başta olmak üzere şu anda sanat dünyasında dijital ikiz sözleşmelerinin uygulanmaya başladığını ifade eden Söylemez, cast ajansları için yepyeni bir sistem açıldığını vurguluyor.

"Bugün dünyada birçok yapay zeka aracı içerik üretimini kolaylaştırıyor, ancak telif ve etik standartların korunması noktasında önemli boşluklar bulunuyor. Biz bu boşluğu, güvenli ve denetlenebilir bir lisans altyapısıyla dolduruyoruz. Excury, kullanıcıların kendi dijital ikizlerinden gelir elde ettiği, markaların ise bu ikizleri onaylı, etik ve yasal zeminde kullanabildiği bir sistem kurdu." diyor.

Hasan Söylemez sorularımızı cevapladı.

Suistimallerin de bu sayede önüne geçildiğini söyleyen sözlerini şöyle tamamlıyor:

Zaten şu an Hollywood'da ünlüler kendi dijital ikizlerini oluşturup kendilerini güvene alıyorlar. Oysa en çok telif hakkı ihlali yapılanlar sıradan insanlar. Sıradan insanların kendilerini güvence altına alabilecekleri bir alanları yok. Ben hem sıradan insanların hem de ünlü insanların kendilerini lisanslayabilecekleri bir alan oluşturuyoruz.

Excury böyle suistimalleri ortadan kaldırıyor ama gelenekseli hiçbir şekilde ortadan kaldırmıyor. Geleneksel sistem olduğu gibi devam edecek. Yani sinema ölmeyecek, tiyatro ölmeyecek. Nasıl devam ediyorsa onlar yine devam edecek. Yapay zeka yeni bir alan açıyor. Şu an, üretmek isteyen cast ajanslarının hiçbir tanesinde oyuncuların dijital ikiz sözleşmesi yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet, eğer daha yeni yeni yapmaya başladılarsa o sözleşmeler yapılıyor ama eski yöntemlerle yapılıyordu. Şu an pek çok ünlü ismin bile ajansıyla dijital ikiz sözleşmesi yok. Burası yepyeni bir alan ve suistimal edilebiliyor. Ama Excury bunun önüne geçmiş oluyor aslında. Biz herkesi güvenli bir alana koymaya çalışıyoruz. Lisanslı, etik bir alana."