Chelsea - Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları bu akşam!

CHELSEA - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanı Chelsea ve Ajax müsabakası ile yükseliyor. Chelsea - Ajax maçı TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi grup aşamasının kritik randevusu Chelsea - Ajax maçı 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. E Grubu’nda hem liderlik hem de gruptan çıkma yarışı kıyasıya rekabetle sürüyor.

CHELSEA - AJAX MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Chelsea: R. Sánchez, R. James, W. Fofana, T. Adarabioyo, M. Cucurella, A. Santos, M. Caicedo, P. Neto, Estêvão, A. Garnacho, M. Guiu

Ajax: V. Jaroš, A. Gaaei, J. Šutalo, Y. Baas, L. Rosa, D. Klaassen, K. Taylor, O. Edvardsen, O. Gloukh, M. Godts, W. Weghorst