YÖK’ten eğitimde büyük reform: Yaz okulları değişiyor, uygulamalı eğitim başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) arasında, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek Meslek Yüksekokulları (MYO) işbirliği protokolü imzalandı.

"Küresel Rekabette Türkiye için Nitelikli İnsan Gücü ve Yenilikçi Ekosistem" temasıyla düzenlenen İSO Meclisi 2025 Ekim Ayı Toplantısı’na katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, iş birliğinin Türkiye’nin üretim ve bilgi gücünü aynı zeminde buluşturacak önemli bir adım olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özvar, protokolün amacını şu sözlerle özetledi:

"Üniversiteler ile sanayi arasındaki işbirliğini sistematik, sürdürülebilir ve ölçülebilir hale getirmek; Ar-Ge, inovasyon ve sürdürülebilirlik kapasitesini artırmak; nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve meslek yüksekokullarının sektör ihtiyaçlarına göre yönetilmesini sağlamak."

Özvar, protokol kapsamında İSO ile geliştirilen iş birliği modelinin üniversitelerde yaygınlaştırılacağını, sanayinin insan kaynağı ihtiyaçlarının birlikte belirleneceğini ve yeni programların tasarlanacağını aktardı.

7 İLDE PİLOT UYGULAMA BAŞLIYOR

Yükseköğretimde işyeri temelli uygulamalı eğitimi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Özvar, pilot uygulamanın Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilde başlatılacağını açıkladı. Pilot illerde öğrenci sayıları, işletmelerin üretim ve istihdam kapasitesi ile sektörlerin eğitim imkanları detaylı analiz edilerek kapsamlı bir envanter hazırlanacak.

"İKMAL KURSUNA DÖNEN YAZ OKULLARINI ORTADAN KALDIRMALI"

Özvar, ayrıca üniversitelerde yaz okullarının asli işlevine dönmesi, program içeriklerinin daha uygulamalı ve proje odaklı hale gelmesi için adımlar attıklarını belirtti. Başarılı öğrencilerin 3 yıl içinde lisans eğitimini tamamlaması da mümkün olacak.

Özvar, "Yaz okullarının asli işlevlerine dönmesi ve başarılı öğrencilere üst dönemlerden ders almaya imkan verecek şekilde yeniden yapılandırılması da gündemimizdeki önemli başlıklardandır. Arzu ediyoruz ki başarılı öğrenciler, daha erken mezun olabilsinler. Üniversitelerimiz ikmal kursuna dönen yaz okullarını ortadan kaldırmalı. Yaz okulları üst sınıftan ders alacak şekilde yapılandırılmalıdır." dedi.

ÜNİVERSİTE VE SANAYİ EL ELE

İSO’nun bünyesindeki 50’nin üzerinde meslek komitesi ile sektör ihtiyaçlarının eğitim süreçlerine yansıtılacağını söyleyen Özvar, akademisyenlerin de iş dünyasında görev alarak güncel üretim süreçlerini deneyimlemesinin müfredatlara katkı sağlayacağını vurguladı.