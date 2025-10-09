Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor? YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk yükseköğretiminin 2030 yol haritasını açıkladı. Üniversite öğrencilerini ve eğitim camiasını yakından ilgilendiren köklü reformun sinyalini veren Özvar, 4 yıl süren lisans eğitiminin 3 yılda bitirilebileceğinin altını çizdi. Peki, üniversiteler 3 yıla mı düşüyor?

ÜNİVERSİTELER 3 YILA MI DÜŞÜYOR?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Prof. Dr. Özvar, "Ders yüklerinin öğrencilerimize güncellenmiş bilgi ve nitelikli beceriler kazandıracak şekilde yeniden yapılandırılması en önemli gündem maddelerimiz arasında bulunmaktadır" dedi.

YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

"Yaz okullarının asli fonksiyonuna geri dönmesini ve dileyen öğrencilerin üst sınıflardan ders alacak şekilde yeniden düzenlenmesi bu yıl sağlanacaktır. Böylelikle birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimiz için çoğu lisans programını 3 yılda tamamlama imkanı doğacak, yükseköğretim sistemimiz hem daha verimli hem de uluslararası standartlarla daha uyumlu bir yapıya kavuşacaktır."

HANGİ ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEYİ 3 YILDA BİTİREBİLECEK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 4 yıllık lisans programlarında başarılı ve istekli öğrencilere 3 yılda mezun olma imkanı tanıyacak yeni bir düzenleme hazırlıyor. Reform kapsamında ders yükü azaltılacak, programlar sadeleştirilecek ve uluslararası standartlarla uyum sağlanacak.

Yeni sistem, not ortalaması en az 3.00 olan, ders tekrarı yapmayan ve programın asgari gerekliliklerini erken tamamlayan öğrencileri kapsayacak. Düzenleme, mühendislik, işletme ve sosyal bilimler gibi teorik bölümlerde uygulanacak. Tıp ve diş hekimliği gibi uygulamalı alanlar ise kapsam dışında kalacak.