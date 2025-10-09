Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekili İstanbul'da

İsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekili İstanbul'da

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail&#039;in alıkoyduğu 3 milletvekili İstanbul&#039;da
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail’in el koyduğu Özgürlük Filosu gemisinde bulunan milletvekilleri Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan Türkiye’ye döndü.

İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemide yer alan milletvekilleri Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca ve Necmettin Çalışkan, Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi.

Milletvekilleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulanan Ben Gurion Havalimanı'ndan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla öğlen saatlerinde Başkent Bakü'ye gitti.

Yeni Yol Partisinden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, daha sonra Bakü'den kalkan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla 22.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Milletvekilleri, havalimanının VIP salonunda, aileleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın başkentinde patlama sesleri! Pakistan'dan sert uyarı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: Afet bölgesine gideceğiz - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deDışişleri Bakanı Fidan, Paris'te 'Gazze' toplantısında! Türkiye, Gazze Görev Gücü'nde olacak - GündemTürkiye, Gazze Görev Gücü'nde olacak!Meteoroloji'den gün gün hava tahmini: Bu bölgelere dikkat, sağanak etkili olacak - GündemBu bölgelere dikkat! Sağanak etkili olacakKütahya Simav'da 3.4 büyüklüğünde deprem! - GündemKütahya Simav'da 3.4 büyüklüğünde deprem!Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında iddianame kabul edildi! Eski başkan hakkında istenen ceza belli oldu - GündemEski başkan hakkında istenen ceza belli oldu"Türkiye'nin huzuru" için havadan denetim! Bakan Yerlikaya'dan Hakkari'de sınır nöbeti - Gündem"Türkiye'nin huzuru" için havadan denetim!
Sonraki Haber Yükleniyor...