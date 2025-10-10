CHP kurmaylarının Altılı Masa hasreti! “Büyük şanstı, korunmalıydı”

BERAT TEMİZ ANKARA - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün yaptığı açıklamada CHP lideri Özgür Özel’in “Buna bir an önce son verin” sözlerine rağmen kendilerini fotoğraf üzerinden eleştirenlere “Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim?” diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf sebebiyle gerilim sürerken CHP kurmayları, partiyi bekleyen tehlikeye dikkat çekti. CHP’nin muhalefet partileriyle yaşayacağı tartışmaların kendilerine zarar vereceğini ifade eden kurmaylar, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek için yüzde 50+1’e ihtiyaçları olduğunu hatırlattı.