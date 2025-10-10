Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP kurmaylarının Altılı Masa hasreti! “Büyük şanstı, korunmalıydı”

CHP kurmaylarının Altılı Masa hasreti! “Büyük şanstı, korunmalıydı”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP kurmaylarının Altılı Masa hasreti! “Büyük şanstı, korunmalıydı”
CHP, Muhalefet, Altılı Masa, Erdoğan, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis açılışında muhalefet liderleriyle verdiği birlik fotoğrafı, gündemdeki yerini koruyor.

BERAT TEMİZ ANKARA - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün yaptığı açıklamada CHP lideri Özgür Özel’in “Buna bir an önce son verin” sözlerine rağmen kendilerini fotoğraf üzerinden eleştirenlere “Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim?” diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf sebebiyle gerilim sürerken CHP kurmayları, partiyi bekleyen tehlikeye dikkat çekti. CHP’nin muhalefet partileriyle yaşayacağı tartışmaların kendilerine zarar vereceğini ifade eden kurmaylar, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilmek için yüzde 50+1’e ihtiyaçları olduğunu hatırlattı.

CHP’nin tek başına yüzde 50’ye ulaşamayacağının farkında olunması gerektiğini söyleyen kurmaylar, seçimlerde tüm muhalefet partilerinin desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Muhalefet partilerinin bir arada kalmak zorunda olduğunu belirten parti kurmayları, 2023 seçimlerindeki ittifaklarını hatırlatarak “Altılı Masa, Türkiye için büyük bir şanstı, korunmalıydı” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP’li belediyede kâr pazarlığı! “Neden kârı düşük işler bize veriliyor?” diye sormuşlarGalatasaray'da Okan Buruk'un transfer planı: O mevkilere takviye yapılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP’li belediyede kâr pazarlığı! “Neden kârı düşük işler bize veriliyor?” diye sormuşlar - GündemMansur Yavaş yönetiminde kâr pazarlığı!Gazze'deki ateşkes için yoğun diplomasi! Türkiye'nin de yer alacağı görev gücü planı masada - GündemTürkiye'nin de olacağı görev gücü planı masadaİsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekili İstanbul'da - Gündemİsrail'in alıkoyduğu 3 milletvekili İstanbul'daCumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: Afet bölgesine gideceğiz - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: Afet bölgesine gideceğizDışişleri Bakanı Fidan, Paris'te 'Gazze' toplantısında! "Türkiye sahada ateşkesi takip edecek" - Gündem"Türkiye sahada ateşkesi takip edecek"Meteoroloji'den gün gün hava tahmini: Bu bölgelere dikkat, sağanak etkili olacak - GündemBu bölgelere dikkat! Sağanak etkili olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...