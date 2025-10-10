Yabancı öğrencinin ailesine ucuz bilet! THY, medeniyet ve kültür turlarına ağırlık verecek

AKİF BÜLBÜL STOCKHOLM - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, İsveç’in başkenti Stockholm’de, Türkiye’nin kültürel ve turistik zenginliklerini dünyaya tanıtmak maksadıyla düzenlenen “Connect to Türkiye” etkinliğini takip eden gazetecilere şirketin yeni hedeflerini ve projelerini anlattı. Afyonkarahisar, Ankara, Nevşehir Kapadokya, Kayseri ve Konya gibi şehirleri kapsayan medeniyet ve kültür turlarının sayısını arttıracaklarını belirten Bolat, “Bu güzergâh sayesinde Türkiye’ye gelen turistlerin ülkemizde kalma günlerini arttırmaya çalışıyoruz. Özellikle kültür turistleri üzerinde duruyoruz. Mezopotamya bölgesi için de çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Taş Tepeler’den başlayarak medeniyetin 12 bin yıl önce Anadolu topraklarında başladığını bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bugün yeryüzünde yaşayan 8 milyar insanın hemen hemen hepsinin dedeleri oradaymış. Onları, dedelerinin yaptıkları eserleri görmeye davet ediyoruz. Bölgede 10 tane tepe bulunuyor. Japonlar bir tepeyi kazıyor, yakında Çin’den de arkeologlar başka bir tepeyi kazmaya başlayacak” şeklinde konuştu.

ÇİN VE JAPONYA LİSTEDE

Kültür turizmine Diyarbakır’ı da ekleyeceklerini ifade eden Bolat, “Terör olaylarının bitmesiyle Çin ve Japonya, Türkiye’yi ziyaret edilebilir ülke listesine aldı. Çin ile uçuş sayısı iki kat arttı. Böylece Çin’den Türkiye’ye gelen insan sayısı dört kat artacak. Çinliler ve Japonlar kültür turizmi için ülkemize geliyor” dedi.

Ankara’yı hem ticari hem de turizm boyutunda tanıtmak istediklerine değinen Bolat şunları söyledi: “Sağlık turizmi için otellerle, hastanelerle ortak çalışmamız gerekiyor. Örneğin; İsveç tedavilerin pahalı olduğu bir ülke. Orada ‘Ankara’ya gel, üç gün boyunca hem çevreyi gez hem check-up yaptır’ gibi programlar yapmamız gerekiyor. Bu tarz bir programı New York’ta yaptık, Ankara’da da yapabiliriz. THY olarak biz indirimli biletler vereceğiz, oteller de indirim yapacak ve hastaneler de özel check-up paketleri hazırlayacak ki bu proje gelişsin. Ankara’ya yurt dışından okumaya gelen 35 bin öğrenci var. Bu yabancı öğrencilerin ailelerinin gelmesini teşvik edeceğiz. Bunun için de otellerle çalışacağız. Normalde 100 avroya verdiği odayı düşük sezonlu dönemde maliyetinin bir üstüne verecek. Biz de ailelerin Ankara’ya gelmesini, konaklamasını, Kapadokya’yı ve Konya’yı gezmesini sağlayacağız.”

İlgili Haber Gram altında makas 500 liraya çıktı! Bazı kuyumcular alım satımı durdurdu

MEB VE TÜBİTAK’LA PROTOKOL

Türkiye’nin kültürel hazinelerine yönelik Millî Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK ile protokol imzalanacağı bilgisini de paylaşan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “THY olarak her yıl TÜBİTAK vasıtasıyla 5 milyon dolarlık bir fon koyacağız. Liselerin 10, 11 ve 12’nci sınıflarındaki öğrenciler Türkiye’nin kültürel hazinelerine ilgili projeler getirecek. Kazananlara ödüller vereceğiz. Amacımız lise seviyesinde gençlerimizin coğrafyamız ve tarihimizle alakalı kültürel değerleri sahiplenmesi ve araştırması.”