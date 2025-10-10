Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yabancı öğrencinin ailesine ucuz bilet! THY, medeniyet ve kültür turlarına ağırlık verecek

Yabancı öğrencinin ailesine ucuz bilet! THY, medeniyet ve kültür turlarına ağırlık verecek

Yabancı turistlerin ülkemizde kalma sürelerini artırmaya çalıştıklarını belirten THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “THY indirimli bilet sağlayacak, oteller ve hastaneler ise özel kampanyalarla destek verecek. Yurt dışından okumaya gelen yabancı öğrencilerin ailelerine de düşük sezon fırsatları sunarak ülkemize gelmelerini teşvik edeceğiz” dedi.

AKİF BÜLBÜL STOCKHOLM - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, İsveç’in başkenti Stockholm’de, Türkiye’nin kültürel ve turistik zenginliklerini dünyaya tanıtmak maksadıyla düzenlenen “Connect to Türkiye” etkinliğini takip eden gazetecilere şirketin yeni hedeflerini ve projelerini anlattı. Afyonkarahisar, Ankara, Nevşehir Kapadokya, Kayseri ve Konya gibi şehirleri kapsayan medeniyet ve kültür turlarının sayısını arttıracaklarını belirten Bolat, “Bu güzergâh sayesinde Türkiye’ye gelen turistlerin ülkemizde kalma günlerini arttırmaya çalışıyoruz. Özellikle kültür turistleri üzerinde duruyoruz. Mezopotamya bölgesi için de çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Taş Tepeler’den başlayarak medeniyetin 12 bin yıl önce Anadolu topraklarında başladığını bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bugün yeryüzünde yaşayan 8 milyar insanın hemen hemen hepsinin dedeleri oradaymış. Onları, dedelerinin yaptıkları eserleri görmeye davet ediyoruz. Bölgede 10 tane tepe bulunuyor. Japonlar bir tepeyi kazıyor, yakında Çin’den de arkeologlar başka bir tepeyi kazmaya başlayacak” şeklinde konuştu.

ÇİN VE JAPONYA LİSTEDE

Kültür turizmine Diyarbakır’ı da ekleyeceklerini ifade eden Bolat, “Terör olaylarının bitmesiyle Çin ve Japonya, Türkiye’yi ziyaret edilebilir ülke listesine aldı. Çin ile uçuş sayısı iki kat arttı. Böylece Çin’den Türkiye’ye gelen insan sayısı dört kat artacak. Çinliler ve Japonlar kültür turizmi için ülkemize geliyor” dedi.

Ankara’yı hem ticari hem de turizm boyutunda tanıtmak istediklerine değinen Bolat şunları söyledi: “Sağlık turizmi için otellerle, hastanelerle ortak çalışmamız gerekiyor. Örneğin; İsveç tedavilerin pahalı olduğu bir ülke. Orada ‘Ankara’ya gel, üç gün boyunca hem çevreyi gez hem check-up yaptır’ gibi programlar yapmamız gerekiyor. Bu tarz bir programı New York’ta yaptık, Ankara’da da yapabiliriz. THY olarak biz indirimli biletler vereceğiz, oteller de indirim yapacak ve hastaneler de özel check-up paketleri hazırlayacak ki bu proje gelişsin. Ankara’ya yurt dışından okumaya gelen 35 bin öğrenci var. Bu yabancı öğrencilerin ailelerinin gelmesini teşvik edeceğiz. Bunun için de otellerle çalışacağız. Normalde 100 avroya verdiği odayı düşük sezonlu dönemde maliyetinin bir üstüne verecek. Biz de ailelerin Ankara’ya gelmesini, konaklamasını, Kapadokya’yı ve Konya’yı gezmesini sağlayacağız.”

MEB VE TÜBİTAK’LA PROTOKOL 

Türkiye’nin kültürel hazinelerine yönelik Millî Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK ile protokol imzalanacağı bilgisini de paylaşan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “THY olarak her yıl TÜBİTAK vasıtasıyla 5 milyon dolarlık bir fon koyacağız. Liselerin 10, 11 ve 12’nci sınıflarındaki öğrenciler Türkiye’nin kültürel hazinelerine ilgili projeler getirecek. Kazananlara ödüller vereceğiz. Amacımız lise seviyesinde gençlerimizin coğrafyamız ve tarihimizle alakalı kültürel değerleri sahiplenmesi ve araştırması.”

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OKTAY: ANKARA'YI CAZİBE MERKEZİ YAPMALIYIZ

Stockholm’deki etkinliğe TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da katıldı. Ankara için yapılan çalışmalara değinen Oktay, “İş dünyasıyla, siyasetiyle, yerel yönetimleriyle, meslek kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle birlikte Ankara, Türkiye’nin hak ettiği bir başkent olmak ve dünya başkentleri arasında da hak ettiği yeri bulmak durumunda. Ankara’yı bir cazibe merkezine dönüştürmek durumundayız. Bunun başlangıç noktası da ulaşımdan geçiyor. Ankara’dan diğer başkentlere hava yolu erişimini sağladığımızda Ankara’nın cazibe merkezi olması için çok ciddi bir adımı atmış olacağız” diye konuştu.

THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI BOLAT: DENGELİ BÜYÜMEK İÇİN RİSK DAĞITIMI YAPIYORUZ

Boeing’e verilen 150’si kesin, 75’i opsiyonlu toplam 225 adet uçak siparişine ilişkin konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat şunları söyledi: “Airbus A330, 290 kişi taşıyabiliyor. Örneğin; Stockholm’de çok fazla yolcu olursa buraya 350 kişi taşıyan Boeing 777 koymam lazım. Hatta göre uçak tipleri değişiyor. Boeing’in Max modelinde sıkıntı çıktı ve üretim durdu. Ama benim yolcularım devam ediyor. Airbus siparişlerimiz olduğu için Airbus’larla uçmaya devam ettik. Onun için ‘yumurtaları farklı sepetlere’ dağıtmamız lazım. Riskleri dağıtmamız lazım ki dengeli büyüyebilelim. Türkiye’nin ekonomik potansiyelini gördükleri için bu iki firmanın temsilcileri de sürekli olarak bizimle temas kuruyor. Farklı periyotlarla Boeing sipariş verdik. Son olarak daha büyük bir uçak olan 777X modeli çıktı. Bu uçak için de görüşmeler devam ediyor. Piyasanın durumuna göre ileride yeni Airbus veya Boeing siparişleri verebiliriz.”

AJET GENEL MÜDÜRÜ SARP: BAŞKENTTEN YURT DIŞINA DAHA ÇOK UÇUŞ OLACAK

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp da Ankara’dan uçuşları artırmak için çalıştıklarını söyledi. Ankara’dan yurt dışında 34 şehre haftalık 170 frekans olduğunu belirten Sarp,Ankara turizmine katkıda bulunmak istiyoruz. 23 Ekim’de Madrid, 24 Ekim’de Barcelona’yı, 25 Ekim’de ise Erbil’i açıyoruz. Erbil, Bağdat, Milano ve Roma için çalışmalarımız devam ediyor. Brüksel’e de uçuş izin almaya çalışıyoruz. 2026’da Ankara’dan yurt dışına haftalık 210 frekans yapmak istiyoruz” dedi.

