Dünyanın en prestijli markalarından Ferrari'de çakılma! Hisseler 2016'dan bu yana en sert düşüşü yaşadı

Ferrari hisseleri, şirketin kâr tahmini açıklamasının ardından 2016’dan bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı. Perşembe günü Milano Borsası’nda işlem gören hisse senetleri, yüzde 14’e varan kayıpla değer kaybetti.

FERRARI'NİN HİSSELERİ ÇAKILDI

Şirket, Maranello’daki sermaye piyasaları gününde bu yıl için gelir ve kâr tahminlerini sınırlı şekilde yukarı yönlü revize ettiğini duyurdu.

Bloomberg'den edinilen bilgilere göre Ferrari, 2024 yılı net gelirinin 7 milyar avronun üzerinde olacağını öngörürken, yeni hedefin 7,1 milyar avro (8,24 milyar ABD doları) veya daha fazlası olduğunu açıkladı. Düzeltilmiş faiz, vergi ve amortisman öncesi kârın (FAVÖK) ise en az 2,72 milyar avroya yükselmesi bekleniyor.

Şirket, 2030 yılına ilişkin projeksiyonunda ise daha ılımlı bir büyüme öngördü. Ferrari’ye göre 2030’da gelir 9 milyar avroya, düzeltilmiş FAVÖK ise 3,6 milyar avro veya üzerine ulaşacak.

RBC Capital Markets analisti Tom Narayan, bu hedeflerin yıllık bileşik büyüme oranının yüzde 6’ya işaret ettiğini, bunun da 2022’de açıklanan yüzde 10’luk hedefin altında kaldığını belirtti.

SATIŞLAR YAVAŞLADI

Yatırımcılar, şirketin ihtiyatlı yaklaşımına olumsuz tepki verirken, Ferrari’nin geçmişte de benzer şekilde mütevazı hedefler koyup bunları aştığı biliniyor. Ancak lüks segmentteki genel durgunluk, ticaret tarifeleri konusundaki belirsizlik ve Çin’de yavaşlayan satışlar hisseler üzerindeki baskıyı artırdı.

Ferrari, aynı gün ilk elektrikli modeli Elettrica’nın bazı detaylarını paylaşarak 2025’te piyasaya çıkacağını duyurdu. Ancak şirket, elektrikli araç stratejisinde küçülmeye gitti; 2030 itibarıyla tamamen elektrikli modellerin ürün gamındaki payını yüzde 40’tan yüzde 20’ye düşürdü.

Porsche ve Mercedes-Benz gibi diğer lüks otomobil üreticileri de elektrikli araçlara geçişte benzer zorluklarla karşılaşıyor. Ferrari de satışların durgunlaştığı Çin pazarında yeniden ivme kazanmayı hedefliyor.