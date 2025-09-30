Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'T' plaka ile vergiden kaçıyorlardı! Maliye Bakanlığı, Ferrarilerin peşine düştü

'T' plaka ile vergiden kaçıyorlardı! Maliye Bakanlığı, Ferrarilerin peşine düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Anadolu Ajansı

Yurt dışından yolcu beraberinde geçici olarak yurda sokulan Ferrari başta olmak üzere çeşitli lüks araçları vergisini ödemeden "T" plakayla kullanıma sunan şirketler mercek altında. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müfettişleri, vergisi ödenmeyen bu taşıtları prototip ve test amaçlı araçlar için verilen "T" plaka ile kullanıma sunan şirketlerin izini sürmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları Türkiye'de 24 ay kalabiliyor. Geçmiş yıllarda 6 ay olarak uygulanan bu süre, 2015 yılında 24 aya çıkarılmıştı.

Gümrük mevzuatı doğrultusunda Türkiye'de ikamet eden kişilerin yurt dışından taşıt getirme hakkı bulunmazken, söz konusu araçların da Türkiye'de sadece getiren kişi ve kurum tarafından kullanılması gerekiyor.

BAZI ŞİRKETLER UYGULAMAYI SUİSTİMAL ETTİ

Vergisiz olarak yurt dışından getirilen bu araçların 2 yıl sonunda ülke dışına çıkarılması şart. Buna karşın bazı şirketlerin, yurt dışından getirdikleri Ferrari başta olmak üzere çeşitli markalardaki lüks araçları, uygulamayı suistimal ederek Türkiye'de kullanıma sunduğu tespit edildi.

"T" PLAKA İLE KULLANDIRIYORLAR

Bu araçların, "prototip veya yol testi için kullanılacaklar" için verilen "T" plaka ile kullanıldığı belirlendi. Maliye müfettişleri, lüks araçları vergisiz olarak kullanıma sunan şirketlerin izini sürmeye başladı.

 

