İş güvenliği için kullanılıyordu! Bakanlık satışını yasakladı, bu ayakkabı piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Uygunsuzluk bulunan ürünler markasına kadar açıklanırken, piyasadan da toplatılıyor.

İŞ AYAKKABISININ SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlık son duyurusunu 29 Eylül tarihinde yaptı. Bir markaya ait iş güvenliği ayakkabısının satışı yasaklandı.

GÜVENSİZLİK NEDENİ AÇIKLANDI

"Ats Power" markalı iş ayakkabısının piyasadan toplatılmasına karar verildi. Ürünün güvensizlik nedeni ise şöyle açıklandı: "Ts En Iso 20344 standardı madde 5.5 baskı direncinin tayini kapsamında yapılan deneyde ürünün temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamadığı ve güvenli olmadığının tespiti."