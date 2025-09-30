İş güvenliği için kullanılıyordu! Bakanlık satışını yasakladı, bu ayakkabı piyasadan toplatılıyor
Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, güvensiz olarak nitelediği bir markaya ait iş ayakkabısının satışını yasakladı. Temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamadığı belirtilen ayakkabının piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Uygunsuzluk bulunan ürünler markasına kadar açıklanırken, piyasadan da toplatılıyor.
İŞ AYAKKABISININ SATIŞI YASAKLANDI
Bakanlık son duyurusunu 29 Eylül tarihinde yaptı. Bir markaya ait iş güvenliği ayakkabısının satışı yasaklandı.
GÜVENSİZLİK NEDENİ AÇIKLANDI
"Ats Power" markalı iş ayakkabısının piyasadan toplatılmasına karar verildi. Ürünün güvensizlik nedeni ise şöyle açıklandı: "Ts En Iso 20344 standardı madde 5.5 baskı direncinin tayini kapsamında yapılan deneyde ürünün temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamadığı ve güvenli olmadığının tespiti."
