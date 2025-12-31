ABD'nin İran'ın nükleer kapasitesini yeniden tesis etmeye başladığına dair iddialara dikkat çekmesinin ardından İran'a yeni bir saldırı ihtimali gündemdeki yerini aldı. ABD basını, Başkan Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırıyı görüştüklerini aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde, "2026'da İran'a yeniden saldırma olasılığını" ele aldığı ileri sürüldü.

ABD merkezli Axios internet sitesinin ABD’li yetkili ve kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump ve Netanyahu, İran’a saldırı olasılığını değerlendirdi.

İrana saldırı yeniden masada iddiası! Netanyahu ve Trumpın sır görüşmesi

İKİNCİ SALDIRI MASADA

ABD'li yetkili, Washington'un İran'ın nükleer programını yeniden oluşturmak için “gerçek ve doğrulanabilir” adımlar attığını görmesi durumunda, Trump'ın muhtemelen “ikinci raundu” (İran’a yönelik saldırının tekrarını) destekleyeceği yorumunda bulundu.

Yetkili, İran'ın nükleer programını yeniden oluşturmasının ne anlama geldiği konusunda uzlaşmanın da “gerilim” konusu olacağını kaydetti.

ABD’li kaynaklar da Netanyahu’nun görüşmede, İran'ın nükleer programının durumunu ele aldığını ve İran’ın füze programıyla ilgili ülkesinin endişelerini ilettiğini aktardı.

İrana saldırı yeniden masada iddiası! Netanyahu ve Trumpın sır görüşmesi

ABD'li yetkili ayrıca, Trump ve Netanyahu'nun “gelecekteki askeri eyleme” ilişkin belirli bir zaman çizelgesi, eşik veya ayrıntılı anlayış konusunda uzlaşmadıklarını vurguladı.

Öte yandan, iki üst düzey ABD’li yetkili, Netanyahu'nun görüşmede, “Gazze’de ateşkes planının ikinci aşamasına geçilmesi konusunda anlaştığını” öne sürdü.

Yetkililer, Trump’ın ise “Hamas'ın anlaşmaya uymaması ve silahsızlanmaya başlamaması halinde İsrail'in saldırmasına izin vereceği” iddiasında bulundu.

Trump, Netanyahu ile görüşmesinin ardından, "Onlar (İran) yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası