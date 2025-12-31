Türkiye, İsrail'in Somaliland'ı tek taraflı olarak bağımsız bir ülke olarak tanıma kararına karşı Somali'nin yanında yer alarak Afrika Boynuzu'ndaki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Kararın hemen ardından Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle dün İstanbul’a gerçekleştirdiği ziyaret, İsrail basınında büyük bir endişeye neden oldu.

İsrail'in Somaliland’ı bağımsız devlet olarak tanıma kararı, küresel çapta yeni bir diplomatik krize yol açtı ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail'ın bu kararını kınamak için İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Dün gerçekleşen bu kritik görüşmede, Erdoğan, İsrail’in hamlesini "gayrimeşru ve kabul edilemez" olarak nitelendirerek sert bir dille kınadı ve Somali'nin toprak bütünlüğüne destek olmak için ülkenin karasularında enerji sondajı ve Türk uzay limanı inşası gibi stratejik adımları duyurdu. İkilinin yaptığı toplantı ve dünyaya verdikleri mesaj İsrail'in basınında büyük bir yankı bulurken, "İsrail'in Afrika Boynuzu'ndaki hedeflerinde en büyük engel Türkiye'dir" yorumları yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN SERT MESAJ: “GAYRİMEŞRU VE KABUL EDİLEMEZ”

İstanbul’da gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in hamlesini "gayrimeşru ve kabul edilemez" olarak tanımlayarak kararın bölgesel istikrarı sarstığını belirtti. Erdoğan, "On binlerce Filistinli kardeşimizin kanını elinde bulunduran Netanyahu hükümeti, Gazze, Lübnan, Yemen, İran, Katar ve Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından şimdi de Afrika Boynuzu'nu istikrarsızlaştırmaya çalışıyor" ifadeleriyle İsrail’i bölgedeki gerilimi tırmandırmakla suçladı. Türkiye'nin, uluslararası toplumun bir parçası olarak Somali’nin birliğini en önemli öncelik olarak gördüğünü ve Somaliland’ın geleceğinin Somali halkının kendi iradesiyle belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail basını yazdı: Netanyahunun Afrika Boynuzu hedefinde en büyük engel Türkiye

İSRAİL BASININA GÖRE TÜRKİYE ENGELLERİN EN BÜYÜĞÜ

İsrail’in bu diplomatik hamlesine Türkiye'den gelen tepkiler, İsrail medyasının gündemine oturdu.

İsrail basını, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karara yönelik sert eleştirilerini ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi yönündeki açıklamalarını öne çıkardı.

Maariv gazetesi, haberinde diplomatik gerilime ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali ile stratejik işbirliğini derinleştirme duyurusuna dikkat çekti. Habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son anlaşmalar kapsamında Somali'de bir uzay limanı kurmayı planladığını ve 2026'da enerji filosuna eklenen iki yeni derin deniz sondaj gemisiyle bölgede sondaj çalışmalarına başlayacağını açıkladı. Maariv, bu adımı "Türkiye, Afrika Boynuzu’nda İsrail’in önündeki en büyük engellerden biri olacak" şeklinde yorumladı.

Jerusalem Post, İsrail'in adımının Türkiye'de "yankılanmaya devam ettiğini" belirterek, Erdoğan'ın Tel Aviv'in Somaliland kararını "kesin bir dille kabul edilemez" bulduğu yönündeki tepkisini vurguladı. Gazete, buna karşın İsrail Başbakanı Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar'ın bu adımı "tarihi" ve "bilinçli bir sapma" olarak nitelendirdiklerini aktardı.

HM News ise Erdoğan'ın İsrail'in kararını "yasadışı ve kabul edilemez" olarak tanımladığına dikkat çekerek, Türkiye'nin Somali ile kapsamlı bağlarını ve bölgede söz sahibi olma isteğini koruma çabasını vurguladı. Gazete, Türkiye açısından bakıldığında, özellikle bölgedeki artan gerilimler ışığında, İsrail'in bu tanımasını "'düşmanca bir adım' olarak görüldüğü" yorumuna yer verdi.

Bir diğer İsrail kaynağı olan Bhol, Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı'nı acil görüşmeler için ağırladığını ve İsrail'i bölgesel istikrarı baltalamakla suçlayarak sert eleştiriler yönelttiğini aktardı. Bhol, Ankara'nın Somali'nin en yakın müttefiklerinden biri olma rolünü yinelediğini ve Türkiye'nin Somali’ye olan askeri ve ekonomik desteğini vurguladığını belirtti.

ANKARA’DAN STRATEJİK ADIMLARI İSRAİL’İ ENDİŞENLENDİRDİ: ENERJİ SONDAJI VE UZAY LİMANI

Fiğer taraftan, ziyarette iki lider, mevcut diplomatik gerilimin ötesinde, Türkiye'nin Somali'ye yönelik somut destek projelerini de duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2026'da Somali’nin karasularında enerji sondajı başlatacağını ve daha önceki anlaşmalara uygun olarak Somali'de bir Türk uzay limanı kurulması için çalışılacağını açıkladı. İsrail basınında bu adımlar, Ankara’nın Afrika Boynuzu'ndaki etkinliğini derinleştirme ve bölgedeki diplomatik ve ekonomik kalkan oluşturma gücünün yansıması olarak yorumlandı.

