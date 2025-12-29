Afrika Boynuzu’nda yer alan Somaliland, son dönemde yaşanan diplomatik gelişmelerle yeniden uluslararası gündeme taşındı. Coğrafi konumu, nüfus yapısı dini ve siyasi statüsü kamuoyunda merak ediliyor.

Kızıldeniz ve Aden Körfezi hattında artan jeopolitik hareketlilik, Afrika Boynuzu’ndaki bazı bölgeleri yeniden ön plana çıkardı. Bunlardan biri olan Somaliland, tarihsel arka planı ve mevcut siyasi durumu nedeniyle hem bölge ülkelerinin hem de küresel aktörlerin dikkatini çekiyor.

SOMALİLAND NEREDE?

Somaliland, Afrika Boynuzu’nda yer alan ve Somali’nin kuzeyinde bulunan bir bölgedir. Kuzeyinde Aden Körfezi, batısında Cibuti, güney ve batısında Etiyopya, doğusunda ise Somali ile komşudur.

Başkent ve en büyük şehir Hargeisa’dır. Berbera ise Aden Körfezi kıyısında yer alan stratejik bir liman kenti olarak öne çıkar. Toplam yüzölçümü yaklaşık 176 bin kilometrekare olan bölge, Somali topraklarının önemli bir kısmını kapsarken deniz ticaret yollarına yakınlığı nedeniyle stratejik bir konuma sahiptir.

Somaliland nerede? Dini, nüfusu ve hakkında merak edilenler

SOMALİLAND DİNİ NE, NÜFUSU KAÇ?

2025 yılı verilerine göre yaklaşık 6,2 milyonluk bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Başkent Hargeisa, bölgenin ekonomik ve kültürel lokomotifi görevini üstleniyor. Halkın büyük çoğunluğu Müslümandır.

SOMALİLAND İSRAİL'İN TANIMASIYLA GÜNDEMDE

Somaliland, 1991 yılında Somali iç savaşının ardından tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. O tarihten bu yana kendi parlamentosu, hükümeti ve seçimlerle işleyen bir yönetim yapısına sahip olmasına rağmen uluslararası alanda geniş çaplı bir tanınma elde edemedi.

Somaliland nerede? Dini, nüfusu ve hakkında merak edilenler

Son günlerde İsrail’in Somaliland’ı bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıdığını açıklaması, bölgeyi yeniden küresel gündemin merkezine taşıdı. Bu adım, Türkiye, Somali ve Mısır başta olmak üzere birçok aktör tarafından bölgesel istikrara tehdit olarak değerlendirildi. Uzmanlara göre, bu gelişme Afrika Boynuzu’ndaki jeopolitik dengeleri ve bölgedeki mevcut işbirliği modellerini doğrudan etkileyebilecek nitelikte görülüyor.

