İsrail’in Somaliland planı ABD duvarına çarptı. Trump’ın net tavrıyla Netanyahu’nun girişimi boşa düşerken, Türkiye’nin savunduğu Somali’nin toprak bütünlüğü çizgisi güç kazandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Somaliland’ı “bağımsız ve egemen devlet” ilan etme hamlesi daha ilk adımda duvara çarptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in kararını izlemeye niyetli olmadığını itiraf etti.

Netanyahu’nun hesapları bozulurken, Somali’nin toprak bütünlüğünü savunan Türkiye çizgisi uluslararası dengede güç kazandı.

NELER OLUYOR?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Somaliland’ı “bağımsız ve egemen devlet” olarak tanıma kararı uluslararası alanda tartışmalara neden olurken, beklenen destek ABD’den gelmedi. New York Post'a konulan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in bu adımını hemen takip etmeye hazır olmadığını dile getirdi.

Trump, The Post’a verdiği telefon röportajında, Somaliland’ın bağımsızlığını tanıma konusunda net bir duruş sergiledi.

Trump, bu başlıkta cevabının açık olduğunu söyledi ve “Sadece ‘Hayır’ deyin” ifadesini kullandı. Netanyahu ile yapacağı görüşmelerde önceliğin Somaliland değil, Gazze olacağını dile getirdi.

“SOMALİLAND NEDİR BİLEN VAR MI?”

Trump, West Palm Beach’teki golf sahasından yaptığı değerlendirmede, Somaliland’a dair mesafeli tavrını sürdürdü. “Somaliland’ın ne olduğunu gerçekten bilen var mı?” sözleri dikkat çekti.

ABD’nin, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bu bölgenin Abraham Anlaşmaları’na katılma teklifinden ve ABD’ye deniz üssü için arazi önerisinden etkilenmediği görüldü.

Netanyahu, Somaliland Cumhurbaşkanı Abdirahman Mohamed Abdullahi ile yaptığı görüşmede, Trump’a mesaj ileteceğini duyurmuştu. Netanyahu, Somaliland’ın Abraham Anlaşmaları’na katılma isteğini ABD Başkanı’na aktaracağını söylemişti.

GAZZE DOSYASI MASANIN BAŞINDA

Trump, Netanyahu ile yapacağı görüşmelerde ana gündemin Gazze Şeridi olacağını netleştirdi.

İSRAİL İLK OLDU, YALNIZ KALDI

İsrail, Somaliland’ı tanıyan ilk ülke oldu. Ancak bu karar, başta Afrika Birliği olmak üzere birçok aktör tarafından reddedildi. Afrika Birliği, Somaliland’in Somali’nin ayrılmaz parçası olduğunu ilan ederek İsrail’in hamlesine sert bir kapı kapattı. Böylece Netanyahu’nun diplomatik çıkışı uluslararası zeminde yalnızlaştı.

AFRİKA BİRLİĞİ’NDEN NET RET

Afrika Birliği, Somaliland’i bağımsız bir devlet olarak tanımaya yönelik her türlü adımı reddetti. Somali’nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün altı çizildi. İsrail’in kararı, kıta genelinde barış ve istikrarı tehdit eden tehlikeli bir emsal olarak değerlendirildi.

SOMALİLAND TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Somaliland, 1991 yılında Somali’den tek taraflı ayrıldığını ilan etti. Buna rağmen uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı. Somali yönetimi, bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu’nun yetkisinde olduğunu savunuyor. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke bu çizgiyi destekliyor.

KINAMA ÜSTÜNE KINAMA

Mısır, Somali, Türkiye ve Cibuti dışişleri bakanları arasında yapılan telefon görüşmesinde İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararı tamamen reddedildi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, dört ülkenin Somali’nin birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğüne tam destek konusunda ortak tutum aldığını duyurdu. Görüşmede İsrail’in adımı açık biçimde kınandı.

NETANYAHU NEDEN SOMALİLAND’I TANIDI? HEDEF TÜRKİYE Mİ?

Somali, Türkiye açısından Kızıldeniz’e açılan kapı ve Afrika Boynuzu’nun kilit ülkesi konumunda bulunuyor. Ankara ile Mogadişu arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması kapsamında Türk savaş gemileri Somali kıyılarına konuşlandı, deniz güvenliği ve terörle mücadelede uzun vadeli bir ortaklık kuruldu. Türkiye’nin Mogadişu’daki askeri varlığı ve enerji arama anlaşmaları, Somali’nin birlik ve toprak bütünlüğü ekseninde şekilleniyor. İsrail’in Somaliland’ı tanıyarak bu yönde adım atan ilk ülke olması, Türkiye’nin bölgedeki bu stratejik hattıyla doğrudan çelişti. Netanyahu’nun hamlesi, Ankara’nın Afrika Boynuzu’nda kurduğu dengeyi sarsma girişimi olarak uluslararası arenada yankı buldu.

TÜRKİYE’NİN ARTIK SOMALİ’DE UZAY LİMANI VAR

Türkiye, Somali’de uzay limanı kurma sürecini resmen başlattı. Türkiye Uzay Ajansı’nın öncülüğünde inşa edilecek tesis, yalnızca uzaya roket fırlatma projeleri için değil, uzun menzilli füze denemeleri için de kullanılacak.

PROJE MOGADİŞU’DA DUYURULDU

Aralık 2024’te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından Mogadişu’da duyurulan uzay limanı projesinin detayları netleşmeye başladı. Türkiye gazetesinden Yeşim Eraslan’ın aktardığı bilgilere göre, tesisin inşa süreci devlet eliyle başlatıldı.

SELÇUK BAYRAKTAR DUYURDU

TEKNOFEST çatısı altında düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi’nde konuşan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sürecin resmen başladığını açıkladı. Bayraktar, “Türkiye’nin artık Somali’de uzay limanı var” sözleriyle dikkat çekti. Açıklama, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen zirvede yoğun ilgi gördü.

Bayraktar, Türkiye’nin Somali’de kalıcı bir uzay altyapısı kuracağını söyledi. “Türkiye’nin gönül ve dost coğrafyasında yer alan Somali’de uzay istasyonu olacak. Devletimiz tarafından inşa süreci başlatıldı. İnşallah ileride biz de fırlatma araçlarımızı orada kullanma imkanı bulacağız” ifadelerini kullandı.

SOMALİ TÜRKİYE’NİN UZAY ÜSSÜ OLACAK

Somali’de kurulacak uzay limanı, Türkiye’nin savunma sanayii ve uzay teknolojilerinde bölgesel bir merkez olma hedefinin önemli bir ayağı olarak öne çıkıyor. Tesis, Türkiye’nin Afrika Boynuzu’ndaki stratejik varlığını daha da güçlendirecek.

