Batı uyduları Ankara'ya kilitlendi! Somali’de gizli Türk üssü iddiası

DIŞ HABERLER—ABD, Fransa ve Çin’e ait istihbarat uyduları, Türkiye’nin Somali kıyılarındaki faaliyetleri takibe aldı. İddialara göre, uyduların odaklandığı bölgeler Türkiye’nin Afrika’daki ilk uzay üssü planıyla birebir örtüşüyor.

Bu sırada Somaliland merkezli Saxafi Media, Türkiye’nin Somali’de balistik füzelerin menzilini artıracak gizli bir üs kurduğunu öne sürdü. İsrail basınına konuşan uzmanlar ise Ankara’nın Kızıldeniz ve Batı Hint Okyanusu hattında kurduğu bu yeni denklemin, İsrail’in Afrika’daki askeri dengelerini kökten değiştirdiğini ifade etti.

İlgili Haber Dünya bu projeyi konuşacak! ABD basını Türkiye'nin 6 milyar dolarlık uzay üssünü analiz etti

"ANKARA AFRİKA'DA YENİ BİR GÜÇ MERKEZİ KURUYOR"

Saxafi Media haberinde, söz konusu projenin Kızıldeniz’den Doğu Akdeniz’e kadar uzanan askeri dengeleri değiştirebileceği ve İsrail’i ciddi biçimde endişelendirdiği öne sürüldü.

Yazarın iddiasına göre üs, Ankara ile Mogadişu arasında imzalandığı belirtilen güvenlik işbirliği anlaşması kapsamında geliştiriliyor.

Projeye yakın uzmanlara göre, üs Türkiye’nin sınırları içinde test edemediği uzun menzilli füze sistemlerinin denemeleri için kullanılacak. Böylece Türkiye’ye hem teknik hem de coğrafi avantaj sağlayacak.

"İSRAİL OLSAM ENDİŞELENİRDİM"

Kenya merkezli Sahan Global düşünce kuruluşunun araştırma direktörü Dr. Rashid Abdi, Afrika-İsrail Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada “İsrail’in yerinde olsam kesinlikle endişelenirdim” dedi.

Abdi, “Türkiye, Somali ile çığır açan bir güvenlik işbirliği anlaşması imzaladı. Orada binlerce Türk askeri konuşlanmış durumda ve Türkiye’nin balistik füzelerinin menzilini artırmasını sağlayacak bir uzay üssü inşa ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Abdi ayrıca, İsrail’in Afrika’dan, Kızıldeniz’den ve batı Hint Okyanusu’ndan uzak kalamayacağını belirterek, “İsrail’in stratejik rakiplerinin çoğu kıtada güçlü bir şekilde ilerliyor” uyarısında bulundu.

"TAYFUN İÇİN YENİ TEST ALANI"

Saxafi Media ayrıca üssün Türkiye’nin en gelişmiş balistik füzesi Tayfun’un testlerine ev sahipliği yapacağını ileri sürdü.

Türk kaynaklara göre, Tayfun’un ilk testinde 561 kilometre menzile ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, menzilin 1.000 kilometrenin üzerine çıkarılacağını açıklamıştı. İddialara göre Somali’deki geniş menzil ve açık okyanus hattı, bu hedefin önünü açacak bir "doğal test alanı" olarak değerlendiriliyor.

"900 KİLOMETREKARELİK DEV TESİS"

Habere göre Türk Uzay Ajansı (TUA) denetiminde inşa edildiği öne sürülen üs Mogadişu’nun kuzeyinde, Hint Okyanusu kıyısında yaklaşık 900 kilometrekarelik bir alana kurulacak.

Somali’nin ekvatora yakın konumu sayesinde roketlerin daha az yakıtla yörüngeye ulaşabildiği, geniş okyanus sahasının ise yüksek riskli füze testleri için ideal olduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN AFRİKA'DAKİ ETKİSİ DERİNLEŞİYOR"

Haberde, Türkiye’nin Somali’deki askeri ve ekonomik varlığının son yıllarda hızla arttığı hatırlatıldı. Türkiye, Mogadişu’daki Camp TURKSOM üssünde binlerce Somalili askeri eğitiyor, liman modernizasyonu ve enerji arama projelerinde aktif rol oynuyor.

Şubat 2025’te imzalanan bir anlaşmayla, Somali sularında 10 yıl boyunca görev yapacak ortak deniz devriye gücünün kurulması da bu işbirliğinin bir parçası olarak gösterildi.

NEDEN SOMALİ?

Öte yandan Fransa merkezli Intelligence Online yayınına göre, Somali’nin konumu Türkiye için yalnızca uydu fırlatma değil, uzun menzilli füze testleri açısından da stratejik avantaj sağlıyor. Aynı nedenlerle İtalya’nın Kenya’daki eski uzay üssünü yeniden açmayı planladığı, Suudi Arabistan’ın ise Umman’daki Duqm üssüyle ilgilendiği bildirildi. Türkiye’nin coğrafi kısıtlamalar nedeniyle bu tür denemeleri Akdeniz ve Karadeniz’e yönlendirdiği, ancak Somali’nin geniş ve izole yapısının testler için daha elverişli olduğu kaydedildi.