Araç muayene ücretlerine gelen zamdan etkilenmek istemeyenler, muayene istasyonlarına akın ediyor. TUVTÜRK, yoğunluk nedeniyle 28 Aralık Pazar günü çalışma kararı aldı. Peki 2026'da araç muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar...

2026'ya sayılı günler kala araç muayene istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor. Yeni yılda muayene ücretlerine gelecek zamlardan etkilenmek istemeyenler, araçlarını muayeneye götürüyor.

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI 28 ARALIK PAZAR GÜNÜ AÇIK OLACAK

14 Ağustos 2027'ye kadar araç muayene hizmeti vermeye devam edecek olan TUVTÜRK, yıl sonu yoğunluğu nedeniyle önemli bir karar aldı. TÜVTÜRK, araç muayene istasyonlarının 28 Aralık Pazar günü açık olacağını duyurdu.

TUVTÜRK'ten yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde tüm istasyonlarımız (motosiklet ve mobil istasyonlarımız hariç) 28 Aralık Pazar günü hizmet verecek!" denildi.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Araç muayene ücretleri 1 Ocak 2026'dan itibaren zamlanacak. Araç muayene ücretlerindeki değişim şöyle:

ARAÇ TÜRÜ 2025 MUAYENE ÜCRETİ 2026 MUAYENE ÜCRETİ Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 1.334 TL 1.674 TL Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 2.620 TL 3.288 TL Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 3.543 TL 4.449 TL

Araç muayene ücretleri 2026'da yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 oranında zamlanacak.

TUVTÜRK'ÜN SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

TUVTÜRK, araç muayene istasyonlarının işletmesini 14 Ağustos 2027'de devredecek. Araç muayene hizmetleri ihalesini kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, 2027-2047 yılları arasında "Turka" markasıyla hizmet verecek. Yeni sistem kapsamında Türkiye genelinde 249 araç muayene istasyonu faaliyete geçirilecek. Ayrıca bayilik sistemi verilecek.

