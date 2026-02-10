Küresel enerji trafiğinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, ABD–İran hattında artan riskler nedeniyle yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. ABD yönetimi, bölgede yaşanabilecek bir çatışma ihtimaline karşı ABD bayraklı gemiler için yeni güvenlik uyarıları yayınladı

Küresel enerji akışının kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, yeniden uluslararası gündemin merkezine oturdu. ABD, İran ile yaşanabilecek gerilim riskine karşı boğazdan geçen ABD bayraklı gemiler için yeni güvenlik uyarıları yayımladı.

"İRAN KARASULARINDAN UZAK DURUN"

ABD Denizcilik İdaresi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ABD bayraklı ticari gemilere İran karasularından mümkün olduğunca uzak durmaları yönünde tavsiyede bulundu. Yayımlanan yönergelerde, gemi kaptanlarının seyrüsefer güvenliğini riske atmadan hareket etmesi istendi.

GERİLİM DÜŞERKEN ÖNLEMLER ARTTI

Trump yönetimi, İran ile Umman’da yürütülen temasların tansiyonu düşürdüğü yönündeki beklentilere rağmen Hürmüz’deki güvenlik tedbirlerini sıkılaştırdı. ABD, bölgede yaşanabilecek ani bir krize karşı deniz trafiğine yönelik uyarılarını güncelledi.

İSRAİL BASINI UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ GÜNDEME TAŞIDI

İsrail basını, paylaştığı uydu görüntüleriyle İran’ın nükleer tesislerinde hareketlilik yaşandığını yazdı. Görüntülerde, İsfahan’daki tünel komplekslerinin girişlerinin kapatıldığı yer aldı. Bu durumun olası bir hava saldırısına karşı alınan önlemlerle bağlantılı olduğu öne sürüldü.

NÜKLEER TESİSLERDE HAZIRLIK İDDİASI

Maariv gazetesine göre, İsfahan’daki nükleer kompleksin tünel girişleri toprakla örtüldü. Uydu görüntülerinin yüksek çözünürlüklü olduğu ve pazartesi günü kaydedildiği aktarıldı. İsrail basını, bu adımların hava saldırısı veya baskın ihtimaline karşı atıldığını yazdı.

ABD’DEN GEMİ KAPTANLARINA DETAYLI TALİMAT

ABD’nin yayımladığı güvenlik yönergelerinde, İran güçleriyle karşılaşılması halinde izlenecek adımlar da yer aldı. ABD bayraklı gemilerin, İran güçlerinin gemiye çıkması durumunda zorla karşılık vermemesi istendi. Bu durumun rıza anlamına gelmediği özellikle vurgulandı.

UMMAN KARASULARINA YAKIN ROTA ÖNERİSİ

ABD Denizcilik İdaresi, Hürmüz Boğazı’ndan doğuya doğru seyreden gemilere Umman karasularına yakın rota izlemeleri çağrısında bulundu. Amaç olarak mürettebat ve gemi güvenliğinin korunması öne çıktı.

“DÜNYANIN EN ÖNEMLİ PETROL DARBOĞAZI”

ABD yönetimi, Hürmüz Boğazı’nı enerji üreten bölgelere deniz yoluyla giriş kapısı olması nedeniyle “dünyanın en önemli petrol darboğazı” olarak tanımlıyor. Küresel petrol taşımacılığının büyük bölümü bu geçitten sağlanıyor.

TANKER SAVAŞI HATIRLATMASI

1980’li yıllarda yaşanan İran-Irak Savaşı sırasında bölgede ticari gemiler hedef alınmış, bu süreç “Tanker Savaşı” olarak tarihe geçmişti. ABD, benzer bir senaryonun yeniden yaşanmaması için deniz güvenliği önlemlerini artırıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası