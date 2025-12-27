Peugeot, "fastback" tasarımıyla öne çıkan 408 ve B-SUV segmentinde en çok tercih edilen modellerden biri olan 2008'in hibrit motorlu versiyonlarını Türkiye'de satışa sundu. Her iki araç da hibrit sistem ile daha düşük yakıt tüketirken, her 100 kilometrede 1 litre benzin tasarrufu sağlanıyor. Peki Peugeot 408 ve 2008'in hibrit versiyonu Türkiye'de ne kadar? İşte detaylar...

Peugeot, yeni yıla girmeden ürün gamında sunduğu motor seçeneklerini çeşitlendirmeye devam ediyor. Yeni Peugeot 2008 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 Allure ve GT donanım seviyeleriyle 2 milyon 238 bin liradan, yeni 408 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 ise Allure ve GT donanım seçenekleri ile 2 milyon 290 bin liradan başlayan fiyatla tüketicilerle buluşuyor. Stellantis tarafından tasarlanan ve yakın dönemde pek çok modelde kullanılmaya başlanan yeni hibrit sistemi de içeren yeni elektrikli çözümler 408 ve 2008 modellerinde de kullanılıyor.

Her 100 km'de 1 litre benzin tasarrufu! Peugeot 408 ve 2008'in hibriti Türkiye'de satışa çıktı, işte fiyatlar

BATARYA SÜRÜŞ SIRASINDA SARJ OLUYOR

Peugeot 48V HYBRID sistemi, yeni nesil 145 HP PureTech benzinli motor, bir elektromotor ve yeni 6 ileri yağ soğutmalı çift kavramalı elektrikli bir şanzımandan oluşuyor. Sürüş sırasında şarj olan bataryasıyla bu teknoloji, düşük motor devirlerinde ekstra tork sağlıyor ve yakıt tüketimini azaltıyor. Böylece hibrit sistemle donatılan modeller, şehir içi sürüşlerinde, sürüş süresinin bir bölümünü sıfır emisyonlu elektrik modunda geçirebiliyor.

Yenilikçi teknolojide sürücü, Peugeot i-Cockpit gösterge paneli üzerinden sürüş sırasında enerji geçişlerini (şarj, eko, güç) görebiliyor. Günlük sürüşte, içten yanmalı ve elektromotorlar, enerji tüketimini optimize etmek için birlikte veya ayrı ayrı çalışıyor.

Anlık hızlanma sırasında elektromotor, düşük devirlerde benzinli motora ek tork sağlıyor. Yavaşlama sırasında benzinli motor stop ediyor ve elektromotor, 48V bataryayı şarj etmek için bir jeneratör olarak çalışıyor. Araç, şehir içindeki kısa mesafelerde ve manevra yaparken sadece yüzde 100 elektrikli motor ile hareket edebiliyor.

100 KM'DE 1 LİTRE BENZİN TASARRUFU

Hibrit sistem ile daha düşük yakıt tüketimi sunulurken, benzer özelliklere sahip, elektrikli olmayan bir benzinli motorla karşılaştırıldığında, yaklaşık 1.0 lt/100 kilometreye varan (WLTP birleşik tüketim) ortalama yakıt tasarrufu sağlıyor.

Bataryanın şarjı uygun olduğunda tamamen elektrikli sürüşü, manevra yapmayı ve düşük hızda ilerlemeyi mümkün kılan hibrit teknolojisi, şehir içi sürüşlerde sürüş süresinin bir bölümünde sıfır emisyon ve yüzde 100 elektrikli sürüş imkanı sağlıyor. Daha yüksek hızlarda sürücü sabit bir hızda ayağını gaz pedalından çektiğinde veya yavaşlarken içten yanmalı motor stop ediyor.

Sürücünün düşük devirlerdeki hızlanmasında, elektromotor, turbonun tepki süresini telafi eden ek bir tork sağlıyor. Bu, vites küçültmenin de önüne geçiyor ve daha fazla sürüş konforu ile dinamizm sağlıyor.

