Alzaymır (Alzheimer) hastalığını işleyen Lisa Genova’nın tiyatro oyunu “Dosya: Kelebek”, Türkiye’de ilk defa Ankara Devlet Tiyatrosunda seyirciyle buluşacak.

Zeynep Lengerli’nin Türkçeye kazandırdığı, yönetmenliğini ise İskender Altın’ın yaptığı oyun, yarın Şinasi Sahnesi’nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Oyuna dair açıklama yapan yönetmen Altın “Danışmanımız nörolog Prof. Dr. Zülküf Önal ile birlikte çalıştık. Bütün karakterleri, sahneleri ve karakterlerin durumlarını iç içe geçirdik” dedi.

Alzaymır hastalığını duygu sömürüsüne kaçmadan ele aldıklarını kaydeden Altın “Bu çalışmadaki en büyük amacımız, alzaymır için bir dayanışma duygusu ve bir farkındalık oluşturmak. Tiyatro bunun için çok uygun bir araç” ifadelerini kullandı. Eser, prömiyerinin ardından 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 Şubat’ta da seyirciyle buluşacak.

