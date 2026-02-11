Elâzığ, Mardin, Şırnak ve Siirt’te 112 Acil Çağrı Merkezine gelen aramaların yarısından fazlası boş çıktı. Yetkililer, gereksiz çağrıların gerçek hastaların yardım almasını geciktirdiğini vurguluyor. Boş aramalar yapanlara 1.800 TL’den 18.000 TL’ye kadar ceza uygulanıyor.

Elâzığ, Mardin, Şırnak ve Siirt gibi şehirlerde 2025 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen aramaların yarısından fazlası maalesef “boş” çıktı. Yetkililer, bu gereksiz aramaların gerçek hastaların yardım almasını geciktirdiğini söyleyerek herkesi uyarıyor.

Üstelik bu aramaları yapanlara 1.800 TL’den 18.000 TL’ye kadar ceza kesiliyor. Ekiplerin fedakârca çalıştığını vurgulayan Elâzığ Valisi Numan Hatipoğlu “Ayakkabım çatıda kaldı, itfaiye gelsin’, ‘Televizyondan sipariş verdiğim balın tadı güzel değil’, ‘Aşk acısı çekiyorum, dertleşmek istiyorum’ diye arayanlar var” dedi.

Merkezlerde görev yapan personeller de her gün birbirinden garip telefonlarla karşılaşıyor. Mardin’de görevli Sultani Şimşek “Gelin bohçası nasıl hazırlanır?” diyenlerin olduğunu anlatırken, Şırnak’tan Elanur Uçar “Ödevini yapmayan çocuklar ‘Annem, babam ödevimi yapmadığım için kızdı, eve polis gönderin’ diye arayıp hattı meşgul ediyor” ifadelerini kullandı.

Siirt’te görev yapan Başak Kılıçvuran ise ‘Pancar çuvallarım ağır, acil helikopter lazım’, ‘Büryan kebabının kilosu ne kadar?’ ve ‘Kavanozun kapağını açamıyorum’ şeklindeki her türlü çağrıyla karşılaştıklarını aktardı. Yetkililer, 112 hattının meşgul edilmemesi için vatandaşları uyardı.

