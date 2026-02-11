Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nı kullananların pasaportlarına “Filistin Devleti” mührünün vurulması İsrail’de tartışmalara yol açtı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail güvenlik kabinesinde, aşırı sağcı Yerleşim Bakanı Orit Strock, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini’ye Refah’tan geçenlerin pasaportlarına vurulan mührü sordu. Zini, Refah geçişini kullananların pasaportlarına “Filistin Devleti” mührünün vurulduğunu doğruladı.

Bu konu İsrail siyasetinde tartışmaları beraberinde getirdi. Ana muhalefet partisi Gelecek Var’ın lideri Yair Lapid “Bininci defa söylüyorum, Türkiye, Katar ve Filistin Yönetimi yerine, Mısır önümüzdeki 15 yıl boyunca Gazze’yi bizimle yakın güvenlik iş birliği içinde yönetmeliydi. İsrail’in Mısır seçeneğinden vazgeçmesi stratejik bir körlük ve gelecek nesillerin feryadı niteliğindedir” iddiasında bulundu. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise “(Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir, (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich ve Likud hükûmeti Filistin Devleti’ni kurdu. Biz de bu zararı onaracağız” ifadesini kullandı.

2013’TEN BERİ VAR

“Filistin Devleti” mührü teknik olarak 2013’ten beri tedavülde olan bir kavram. Ancak Gazze’deki savaş sonrası yeni düzende, İsrail’in “yok saymaya” çalıştığı bir yapının resmî mührünün bir sınır kapısında (hem de İsrail güvenliğiyle koordineli bir süreçte) karşısına çıkması, İsrail siyasetinde “statüko delindi” alarmına sebep oldu.



