İspanyol fotoğrafçı Isabel Muñoz’un Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik sahalara dair fotoğrafları, Almanya’nın başşehri Berlin’de sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

MURAT ÖZTEKİN - İlk defa 2023’te Suna ve İnan Kıraç Vakfında sergilenen fotoğraflar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vorderasiatisches Museum iş birliğinde hazırlanan “Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam” başlıklı sergide yer alıyor. Söz konusu kareler, Taş Tepeler’i Muñoz’un çarpıcı bakış açısından keşfetme imkânı sunarak Berlin’deki serginin önemli unsurlarından birini meydana getiriyor.

Sanatçı Muñoz, Türkiye’deki sergisine dair gazetemize verdiği röportajında “Göbeklitepe’de ve etrafında yaşayanların zannettiğimizden daha gelişmiş olduklarına inanıyorum. Çünkü tabiatla alakalı çok fazla bilgiye sahipler. Göbeklitepe inşaat bilgisiyle yapılmış bir alan” ifadelerini kullanmıştı.



