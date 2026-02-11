Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da Cenk Ergün rahatsızlığı
Ara transferde beş takviye yaparak kadrosunu güçlendiren Galatasaray'da eski çalışan Cenk Ergün'ün, rahatsızlığa neden olduğu iddia edildi.
Galatasaray’ın hareketli geçen ve beş takviyenin yapıldığı devre arası transfer dönemi geride kaldı ama Aslan adına kriz durumu oldu.
İKİ TRANSFERDE AKTİF ROL ALDIĞI İDDİASI
Kulübün eski çalışanı olan ve sonra menajerlik yapan Cenk Ergün’ün Dursun Özbek’in onayı ile yapılan iki transferde aktif rol aldığı ve bu durumun yönetim içinde rahatsızlığa sebep olduğu iddia edildi.
Olay sadece bununla da sınırlı değil. Ergün’ün son dönemde Kemerburgaz’da da boy gösterdiği ifade ediliyor.
