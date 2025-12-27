Türkiye’de düşen Libya’ya ait özel jet kazasında kritik bir karar alındı. Daha önce Fransa seçeneği gündeme gelirken, kara kutunun teknik inceleme için Almanya’ya gönderilmesi kararlaştırıldı. Kararın gerekçesi, Almanya’nın tarafsızlığı ve yüksek teknik kapasitesi olarak açıklandı.

Libya ve Türkiye, Türkiye’de düşen özel jetle ilgili yürütülen ortak kaza soruşturmasını genişletti.

İki ülke, uçağın kara kutusunun teknik inceleme için Almanya’ya gönderilmesi konusunda uzlaştı.

KARA KUTU ALMANYA’YA GÖNDERİLİYOR

Libya İçişleri Bakanlığı, Ankara’yı ziyaret eden Libya soruşturma heyeti ile Türkiye Başsavcılığı arasında yapılan görüşmelerin ardından kara kutunun Almanya’ya gönderilmesi konusunda mutabakat sağlandığını duyurdu.

Kara kutun, tarafsız ve teknik kapasitesi yüksek bir merkezde incelenecek.

Libya jet kazasında kritik karar! Kara kutu Fransa yerine neden Almanya’ya gidiyor?

TÜM BELGELER LİBYA’YA AÇILDI

Bakanlık açıklamasında, Türk savcılığının kazaya ilişkin tüm belgeleri ve ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını Libya makamlarıyla paylaşmaya hazır olduğu bilgisi yer aldı.

Ayrıca Libya Başsavcısı Al-Siddiq Al-Sour’a, yürütülen soruşturma adımlarını ve ortak süreci kapsayan resmi bir yazı gönderileceği aktarıldı.

DNA SONUÇLARI PAYLAŞILDI

Türk yetkililerin, Libya Ceza Soruşturma Departmanı tarafından kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinden alınan DNA test sonuçlarını teslim aldığı bildirildi. Kimlik tespit sürecinin bu veriler üzerinden tamamlandığı ifade edildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyetin bulunduğu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin naaşları, Ankara'da düzenlenen törenin ardından ülkelerine gönderildi.

ALMANYA KARARI NETLEŞTİ

Daha önce Türkiye Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara kutunun tarafsız bir ülkeye gönderileceğini açıklamıştı. Süreçte Fransa da değerlendirilmiş, nihai karar Almanya’dan yana verilmişti. Kara kutunun Almanya’da Federal Uçuş Kazası Araştırma Bürosu tarafından inceleneceği bildirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Libya heyetini taşıyan jetin düşmesiyle ilgili soruşturma hakkında son bilgileri paylaştı. Bakan Tunç, adli tıp sürecinin devam ettiğini, naaşların DNA tespitlerinin Libya'dan gelen örneklerle beraber eşleştirme yapıldığını belirtti.

KARA KUTU NEDEN HAYATİ ÖNEMDE?

Uçuş Veri Kaydedici ve Kokpit Ses Kayıt Cihazı olarak bilinen kara kutu, uçağın hız, irtifa, motor performansı ve kokpit konuşmaları dahil olmak üzere uçuş sürecindeki tüm kritik verileri kaydediyor. Dayanıklı yapısıyla yüksek darbe, yangın ve basınca karşı koruma sağlıyor. Bu veriler, kazanın nedenini ortaya çıkarmada merkezi rol oynuyor.

Düşen özel jetin, Libya Genelkurmay Başkanı Mohamed Al-Haddad ile Kara Kuvvetleri Komutanı Vittorio Grebiel’i taşıdığı açıklandı. Uçakta ayrıca Askeri Üretim Kurumu Direktörü Mahmoud Qatioui, Genelkurmay Danışmanı Mohamed Al-Assawi ve Genelkurmay’ın resmi fotoğrafçısı Mohamed Mahjoub’un da bulunduğu belirtildi. Kazada uçaktaki sekiz kişinin tamamı hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Uçak, Ankara’dan Libya’ya doğru havalandıktan sonra yaklaşık 80 kilometre güneyde düştü. Kaza nedenine ilişkin teknik ve adli soruşturma Türkiye ve Libya’nın ortak çalışmasıyla devam ediyor.

TÜRKİYE’YE YAKINLIĞIYLA BİLİNEN EN-NEMRUŞ’A KRİTİK GÖREV

Libya’da askeri dengeleri etkileyecek bir atama gerçekleşti. Türkiye’ye yakınlığıyla bilinen eski Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, Geçici Genelkurmay Başkanı görevine getirildi.

ANKARA–TRABLUS HATTINDA TANIDIK İSİM

Selahaddin en-Nemruş, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Askeri Güvenlik ve İş Birliği Mutabakat Muhtırasının en güçlü destekçileri arasında yer aldı. Mutabakatın sahadaki uygulanmasında aktif rol üstlenen en-Nemruş, Ankara ile Trablus arasındaki askeri koordinasyonun kilit isimlerinden biri olarak öne çıktı.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİN MİMARLARI ARASINDA

Türkiye–Libya askeri anlaşması sürecinde en-Nemruş’un hem siyasi hem de askeri düzeyde etkili olduğu biliniyor. Mutabakat kapsamında yürütülen eğitim, danışmanlık ve savunma alanındaki iş birliklerinde en-Nemruş’un adı sıkça gündeme geldi.

