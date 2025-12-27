Libya heyetinin Adli Tıp işlemleri tamamlandı
Ankara’nın Haymana ilçesinde düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Cenazeler Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek törenin ardından ülkelerine gönderilecek.
- Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve heyetini taşıyan uçak, 23 Aralık'ta Ankara'da düştü.
- Cenazelerin adli işlemleri tamamlandı ve ülkelerine gönderilmek üzere tören alanına götürülüyor.
- Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek törenin ardından cenazeler Libya'ya gönderilecek.
- Uçak kazasının karakutusu bulundu ve kazanın nedeni inceleniyor.
Ankara’nın Haymana ilçesinde 23 Aralık günü Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak düşmüştü ve naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştı.
TÖREN DÜZENLENECEK
Libya heyetinin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Mürted Hava Üssü'ndeki tören alanına götürülmek üzere yola çıkan cenazeler, burada düzenlenecek törenin ardından ülkelerine gönderilecek.
KARAKUTU BULUNMUŞTU
Milli Savunma Bakanlığı, Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği uçak kazası sonrası karakutuya ulaşıldığını duyurmuştu. Karakutuyla ilgili incelemeler başlatılırken, kazanın meydana geliş sebebinin ilgili kurumlar tarafından Libya makamlarıyla iş birliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelendiğini kaydedilmişti.