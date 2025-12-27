Ankara’nın Haymana ilçesinde düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Cenazeler Mürted Hava Üssü'nde düzenlenecek törenin ardından ülkelerine gönderilecek.

Ankara’nın Haymana ilçesinde 23 Aralık günü Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak düşmüştü ve naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmıştı.

Libya heyetinin Adli Tıp işlemleri tamamlandı

TÖREN DÜZENLENECEK

Libya heyetinin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Mürted Hava Üssü'ndeki tören alanına götürülmek üzere yola çıkan cenazeler, burada düzenlenecek törenin ardından ülkelerine gönderilecek.

Libya heyetinin Adli Tıp işlemleri tamamlandı

KARAKUTU BULUNMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı, Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği uçak kazası sonrası karakutuya ulaşıldığını duyurmuştu. Karakutuyla ilgili incelemeler başlatılırken, kazanın meydana geliş sebebinin ilgili kurumlar tarafından Libya makamlarıyla iş birliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelendiğini kaydedilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası