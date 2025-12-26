MSB'den Libya uçağı hakkında açıklama: Düşen uçakla ilgili her ihtimal değerlendiriliyor
Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Libya heyetini taşırken Haymana yakınlarında düşen uçağın enkazı üzerinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
- Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği uçak kazasında karakutuya ulaşılıp teknik inceleme başlatıldı.
- Üçlü zirveyle ilgili İslail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi karşılığındaki askeri iş birliğini takip ediliyor, Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.
- Balıkesir ve Kocaeli'de düşmüş insansız hava araçlarına ilişkin incelemeler devam ediyor.
- İHA’ların hangi ülkeye ait olduğunu söylemenin doğru olmadığı belirtiliyor.
- Türkiye İHA'lara karşı ilave tedbirler alıyor ve hava savunma kapasitesini geliştirmeye devam ediyor.
YEŞİM ERASLAN - Haftalık basını bilgilendirme toplantısını ASELSAN’ın 50. Kuruluş yıl dönümü sebebiyle Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde düzenleyen bakanlık, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği uçak kazası sonrası karakutuya ulaşıldığını belirten MSB, bu konudaki teknik inceleme sürecinin başlatıldığını hatırlattı. Bakanlık, kazanın meydana geliş sebebinin, ilgili kurumlar tarafından Libya makamlarıyla iş birliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelendiğini kaydetti.
Ankara'da düşen Libya uçağında 2 Fransa vatandaşı vardı! Paris iddiaları doğruladı
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında gerçekleştirilen görüşmeleri de değerlendiren MSB, bu üç ülkenin faaliyetlerinin, gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yapılan açıklamalarının ve zirvede alınan kararlar kapsamında dile getirilen askerî iş birliği girişimlerinin dikkatle takip edildiğini ifade ederek, bahse konu girişimin askerî açıdan Türkiye’ye karşı bir tehdit oluşturmasının söz konusu olmadığını kaydetti. Balıkesir ve Kocaeli’de düşmüş hâlde bulunan insansız hava araçlarına yönelik soruları da cevaplayan Millî Savunma Bakanlığı, söz konusu İHA’ların incelendiğini üzerindeki izlerden hangi ülkeye ait olduğunu söylemenin doğru olmayacağını kaydetti.
Türkiye’nin, İHA’lara karşı ilave tedbirler aldığını belirten Bakanlık “Millî projeler ve müttefik entegrasyonlarıyla hava savunma kapasitesini sürekli geliştiriyor ve hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.