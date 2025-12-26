Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Libya heyetini taşırken Haymana yakınlarında düşen uçağın enkazı üzerinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

YEŞİM ERASLAN - Haftalık basını bilgilendirme toplantısını ASELSAN’ın 50. Kuruluş yıl dönümü sebebiyle Gölbaşı’ndaki yerleşkesinde düzenleyen bakanlık, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği uçak kazası sonrası karakutuya ulaşıldığını belirten MSB, bu konudaki teknik inceleme sürecinin başlatıldığını hatırlattı. Bakanlık, kazanın meydana geliş sebebinin, ilgili kurumlar tarafından Libya makamlarıyla iş birliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelendiğini kaydetti.

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında gerçekleştirilen görüşmeleri de değerlendiren MSB, bu üç ülkenin faaliyetlerinin, gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yapılan açıklamalarının ve zirvede alınan kararlar kapsamında dile getirilen askerî iş birliği girişimlerinin dikkatle takip edildiğini ifade ederek, bahse konu girişimin askerî açıdan Türkiye’ye karşı bir tehdit oluşturmasının söz konusu olmadığını kaydetti. Balıkesir ve Kocaeli’de düşmüş hâlde bulunan insansız hava araçlarına yönelik soruları da cevaplayan Millî Savunma Bakanlığı, söz konusu İHA’ların incelendiğini üzerindeki izlerden hangi ülkeye ait olduğunu söylemenin doğru olmayacağını kaydetti.

Türkiye’nin, İHA’lara karşı ilave tedbirler aldığını belirten Bakanlık “Millî projeler ve müttefik entegrasyonlarıyla hava savunma kapasitesini sürekli geliştiriyor ve hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

