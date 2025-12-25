Başkentte bulunan Fransa Büyükelçiliği, Ankara'da Libya jetinin düşmesini sonucu meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında iki Fransız vatandaşının da bulunduğunu doğruladı.

Ankara'daki Fransız Büyükelçiliği, bu hafta başında başkent Ankara yakınlarında Libya askeri yetkililerini taşıyan bir iş jetinin düşmesi sonucu ölenler arasında iki Fransız vatandaşının da bulunduğunu doğruladı.

Ankara'da düşen Libya uçağında 2 Fransa vatandaşı vardı!

FRANSIZ YETKİLİLER TEYİT ETTİ

Fransız Büyükelçiliği yetkilileri Türkiye Today'e yaptıkları açıklamada, "Türk makamlarından, kurbanlar arasında iki Fransız vatandaşının da bulunduğuna dair teyit aldık" dedi.

Büyükelçilik bir gün önce Türkiye Today'e yaptığı açıklamada, kaza ile ilgili olarak "Türk yetkililerle temas halinde olduklarını" belirtmişti.

Düşen Falcon 50 tipi uçağın mürettebatının üç kişiden oluştuğunu ve hepsinin Fransız vatandaşı olduğunu bildirdi. Beş yolcu arasında Libya Genelkurmay Başkanı General Ali Muhammed el-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı General el-Fitouri Gharibil ve heyetlerinin diğer üyeleri bulunuyordu.

5 YOLCU LİBYA HEYETİNDENDİ

Beş yolcu arasında Libya Genelkurmay Başkanı General Ali Muhammed el-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı General el-Fitouri Gharibil ve heyet üyeleri bulunuyordu.

Kazada hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı General Ali Muhammed el-Haddad

LİBYA HEYETİNİ TAŞIYAN JET ANKARA'DA DÜŞTÜ

Dün akşam Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde boş araziye düştü.

Jette bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Feyturi Al-Gribil dahil 8 kişi hayatını kaybetmişti.

